¡Alerta por mega fuga de gas en Reynosa! 15 colonias resultan afectadas y suspenden clases

Momentos de tensión se vivieron en Reynosa, Tamaulipas, luego de que una mega fuga de gas generara temor entre habitantes de al menos 15 colonias, lo que obligó a la movilización inmediata de autoridades municipales y cuerpos de emergencia para evitar una posible tragedia.

Segú reportes, desde las primeras horas de este lunes, vecinos comenzaron a reportar un intenso olor a gas que se extendía por amplios sectores de la ciudad. A través de los números de emergencia, ciudadanos solicitaron apoyo urgente ante el temor de una explosión o intoxicaciones, lo que encendió las alertas de Protección Civil.

Más de 40 reportes por mega fuga de gas en Tamaulipas

De acuerdo con información oficial, se recibieron alrededor de 48 reportes relacionados con la fuga. En varios puntos, los residentes aseguraron escuchar el sonido del gas escapando por las tuberías, situación que provocó pánico entre familias que incluso se preparaban para evacuar sus viviendas por cuenta propia.

Lista completa de colonias afectadas por la fuga de gas en Reynosa

Las colonias afectadas por el incidente fueron



Las Fuentes Fuentes Lomas Aztlán La Cañada Longoria Rodríguez San Ricardo Bermúdez San José Los Muros La Cima Jarachina Norte Jarachina Sur Lomas del Sinaí Vista Hermosa

Suspenden clases en planteles de de Reynosa, Tamaulipas por fuga de gas

Como medida preventiva, se determinó la suspensión temporal de clases en al menos dos planteles educativos: la escuela Club Rotario, ubicada en la colonia La Cañada, y el Instituto Pierre Faure, en la colonia Aztlán. Directivos solicitaron a padres de familia acudir por sus hijos ante el riesgo que representaba el fuerte olor a gas en la zona.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, evacuaciones masivas ni explosiones; sin embargo, la incertidumbre se mantiene entre los habitantes debido a la magnitud del incidente.

¿A quién llamar en caso de una fuga de gas?

¡Toma nota! Una vez detectada la fuga de gas es importante que la reportes lo antes posible, pues podrías evitar un grave accidente, pero ¿A quién debo llamar?

De acuerdo con Protección Civil en caso de cualquier emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 5768 3700, ellos acudirán de inmediato al lugar en el que se presente esta situación.