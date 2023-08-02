Lotería se dispara en EU: Podrías ganar más de 20 mil millones de pesos

La lotería Mega Millions tuvo su acostumbrado sorteo semanal este martes 1 de agosto y, para sorpresa de muchos, nuevamente nadie acertó a las cinco bolas ganadoras junto a la mega bola, las cuales reparten el premio más grande de la rifa.

Ante esta situación y al acumular una nueva semana sin ganador del premio mayor, Mega Millions se prepara para entregar la cuarta cifra más grande de su historia este viernes 4 de agosto, pues la bolsa ahora es de mil 250 millones de dólares, una exorbitante cifra que, en moneda mexicana, asciende a más de 20 mil millones de pesos.

De esta cantidad, al menos 625 millones de dólares se entregarán en efectivo, por lo que la expectativa en Estados Unidos es máxima, no solo para los ciudadanos norteamericanos, sino que turistas y personas de otras entidades que hayan comprado su boleto también podrían ganar el "premio gordo".

¿Cuáles fueron los números ganadores de Mega Millions el 1 de agosto?

Las bolas ganadoras de Mega Millions el pasado martes fueron 8, 24, 30, 45, 61 y Mega Ball 12. Lo sorprendente es que, de esta serie de combinaciones, siete boletos en todo Estados Unidos sacaron cinco bolas, quienes se llevaron el segundo nivel en premios, pero de donde destaco un boleto en Texas, quien aplicó el Megaplier y se llevó 4 millones de dólares.

Los otros estados donde ganaron el segundo premio fue California (2), Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte y Wisconsin; mientras que el tercer lugar obtuvo 135 boletos, quienes ganaron entre 10 mil y 40 mil dólares.

¿Puedo participar en Mega Millions si soy de México?

Si eres originario de México, sí puedes participar en Mega Millions y optar por el premio histórico, pues puedes seleccionar tus números de la suerte mediante internet y soñar con los más de mil millones de dólares. La página oficial de la lotería norteamericana señala que no es necesario ser residente, por lo que cualquier turista podría sacarse el premio mayor.

El problema radica en un punto señalado por la empresa, y es que solamente venden boletos en territorio estadounidense, por lo que deberás tener precaución y no caer en un fraude por parte de algunos sitios web.

"Mega Millions no está afiliado ni respalda a ninguna empresa que afirme vender nuestros boletos en todo el mundo, ya sea por internet o de otro modo. Si decides hacer negocios con una de esas empresas, lo haces bajo tu propio riesgo; las reglas de Mega Millions prohíben la compra de boletos por parte de agentes que representen a jugadores en otras jurisdicciones", se lee en la página oficial de la lotería.

¿Cuál es el máximo premio que ha entregado la lotería Mega Millions en EU?

Hasta el momento, el premio mayor que ha entregado Mega Millions alcanza los mil 537 millones de dólares, una cifra histórica a la que se sigue acercando el bote de esta semana. Recuerda que el sorteo será este viernes y podría ser un momento histórico para una de las personas participantes.