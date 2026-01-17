¿Tienes electrónicos viejos? Llega el MEGA Reciclatrón: dónde, cuándo y qué aparato puedes reciclar

¡Desempolva los cables! Llega el MEGA Reciclatrón, la jornada de reciclaje electrónico más grande de la Ciudad de México (CDMX), que se realizara en la UNAM . Aquí te decimos dónde se llevará a cabo, las fechas y qué tipo de dispositivos sí son aceptados para su reciclaje.

A esta jornada se suma la Facultad de Ciencias, la Procuraduría de Ordenamiento Territorial y la red de PILARES.

¿Dónde se va a hacer el Mega Reciclatrón?

¿Tienes aparatos electrónicos que ya no usas y no sabes dónde dejarlos? El MEGA Reciclatrón estará presente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y busca darle una segunda vida a miles de dispositivos y reducir el impacto ambiental de los residuos tecnológicos en la CDMX.

El evento se realizará los días 29 y 30 de enero de 2026, en un horario de 9:00 a 16:00 horas , en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, específicamente en el Estacionamiento 8.

Esto es lo que puedes llevar al MEGA Reciclatrón

Durante el MEGA Reciclatrón podrán llevar y entregar tus pilas, celulares, cables, audífonos, tabletas, computadoras, electrodomésticos y diversos equipos electrónicos, los cuales serán canalizados a procesos de manejo ambientalmente adecuado.

Se reciclan televisores, celulares, pilas o algo de basura electrónica que tengaaa... 🗣️ La primera edición en 2026 del #MegaReciclatrón tendrá sede en el #EOU, #QueNoSeTePase 👇. pic.twitter.com/bW5tldjPkw — UNAM (@UNAM_MX) January 10, 2026

Con este evento, se busca evitar que estos residuos terminen en tiraderos o rellenos sanitarios, donde pueden contaminar el suelo, el agua y el aire, además de impulsar la economía circular mediante la recuperación de materiales reutilizables.

60 toneladas de aparatos electrónicos reciclados

En su edición anterior realizada en la UNAM se logró la recolección de más de 60 toneladas de residuos electrónicos, dejando un resultado que reflejó la alta participación ciudadana y el compromiso colectivo con el manejo responsable de estos materiales.

Ahora el evento se traslada a un espacio emblemático y de mayor capacidad, con el objetivo de recibir a más personas y maximizar su impacto ambiental positivo.