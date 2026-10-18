Segunda megamarcha del IMSS este 21 de octubre en CDMX: Hora, calles cerradas y alternativas viales

Ante la falta de soluciones a sus demandas, los trabajadores y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volverán a tomar las calles este miércoles 21 de octubre con la segunda megamarcha nacional.

La movilización se replicará en diferentes estados, mientras que en la Ciudad de México (CDMX), los trabajadores del IMSS se reunirán nuevamente frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Conoce la hora en que dará inicio la megamarcha, calles afectadas y rutas alternas para evitar contratiempos este miércoles 21 de octubre.

¿A qué hora iniciará la megamarcha de trabajadores del IMSS este 21 de octubre?

Luego de que los trabajadores sindicalizados rechazaran la propuesta de incremento salarial en la consulta realizada el pasado 14 de octubre, ahora piden retomar las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo de al menos un aumento del 10% al salario tabular.

Pero también hartos del desabasto de medicamentos e insumos, y bajo la consigna de “¡Ni un paso atrás!”, personal del IMSS realizará la segunda megamarcha a partir de las 15:00 horas del miércoles 21 de octubre, en la CDMX.

El punto de encuentro será frente a Centro Médico, donde los manifestantes partirán rumbo a las oficinas centrales del IMSS , aunque la ruta podría cambiar dependiendo de los demás contingentes.

Calles cerradas por la megamarcha nacional del IMSS en CDMX

De acuerdo con trabajadores sindicalizados, la concentración será a partir de las 15:00 hora s frente a la estación Centro Médico de la Línea 3 del Metro CDMX.

La ruta de la megamarcha aún está por definirse. Sin embargo, durante la primera manifestación, partieron rumbo a las Oficinas Centrales del IMSS.

Si este miércoles repiten el mismo recorrido, estas serían la s calles que podrían presentar cierres y afectaciones viales.



Tramo de Avenida Cuauhtémoc entre Eje 3 Sur (Baja California y Huatabampo) y Dr. Liceaga

Av. Cuauhtémoc para incorporarse a Av. Chapultepec hacia el poniente.

Av. Paseo de la Reforma: entre la Glorieta de la Diana Cazadora y la Glorieta del Ángel de la Independencia

Avenida Chapultepec y Florencia

Avenida Álvaro Obregón

Si la marcha decide dirigirse al Centro Histórico, se esperan afectaciones en:



Av. Cuauhtémoc: Avance al norte por Bucareli o por Eje Central Lázaro Cárdenas.

Dr. Río de la Loza y Av. Hidalgo

Avenida Juárez y calle 5 de Mayo

Av. 20 de Noviembre

Alternativas viales por la megamarcha del IMSS 21 de octubre

Durante la megamarcha del IMSS se esperan cierres viales y retrasos en el transporte público, especialmente en zonas aledañas a Paseo de la Reforma, Insurgentes y el Centro Histórico.

Se prevé que algunos tramos del Metrobús suspendan el servicio o operen de forma parcial, en particular en la Línea 1, que circula sobre Avenida Insurgentes, y en la Línea 7, que conecta con Paseo de la Reforma.

Si necesitas moverte en auto, estas son algunas opciones para evitar las zonas con mayor afectación:

Norte a sur:



Circuito Interior, por el tramo de Instituto Técnico Industrial y Melchor Ocampo.

Eje 1 Oriente, por Vidal Alcocer y Anillo de Circunvalación.

Calzada de Tlalpan.

Oriente a poniente:

