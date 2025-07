IMSS Bienestar: Entre represión y huelga de hambre por falta de insumos

Cientos de trabajadores del IMSS Bienestar salieron a las calles para protestar por la falta de insumos, pagos pendientes y carencia de medicamentos. La manifestación incluyó bloqueos en Paseo de la Reforma y Periférico, y fue reprimida por la policía capitalina, dejando al personal lesionado. A pesar de la represión, mantienen su campamento en Insurgentes Sur en huelga de hambre, exigiendo soluciones inmediatas.

Trabajadores del IMSS Bienestar bloquean avenidas principales en CDMX

Cientos de trabajadores del IMSS Bienestar salieron a las calles para manifestarse y exigir solución a la falta de insumos, pagos atrasados y carencia de medicamentos. La protesta comenzó con el bloqueo de Paseo de la Reforma, seguido por Periférico, donde expresaron sus demandas con consignas como “IMSS-BIENESTAR PAGA LO QUE DEBES”.

Los manifestantes denunciaron la falta de insumos esenciales y medicamentos. Emmanuel Olmos, trabajador de un centro de salud en el Estado de México, señaló: “Metformina para pacientes diabéticos, ya llevamos dos o tres meses que no nos llegan”. Además, exigieron el pago puntual al personal y mejores condiciones laborales.

Minuto de silencio por el sistema de #Salud...



Trabajadores del #IMSSBienestar alzaron la voz contra el gobierno morenista; denuncian que no les pagan ni les dan insumos básicos para atender a pacientes.



La 4T respondió reprimiendo a los manifestantes,@igarciabri nos cuenta… pic.twitter.com/HJ8414Uzgh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 9, 2025

Trabajadores del IMSS Bienestar son reprimidos en manifestación

Lejos de ser escuchados, los trabajadores fueron reprimidos por la policía capitalina, que los trató como delincuentes. Dos de ellos resultaron lesionados durante el operativo. Laura Quintero, del Hospital General de Iztapalapa, relató: “Uno de ellos con el escudo me dio en la cabeza. Me duele bastante”. Emmanuel Olmos también denunció: “Me golpearon en la cara, yo traía una prótesis de un diente y es fijo; fue con tal fuerza que me lo rompió”.

La policía también llegó al campamento de los trabajadores ubicado en Insurgentes Sur para intentar desalojarlos. Ahí permanecían en huelga de hambre desde el lunes, denunciando las pésimas condiciones en las que trabajan desde hace dos años. María Belén Benítez, del Hospital Enrique Cabrera, explicó: “Tenemos la circular de pagos festivos al dos por uno como lo marca la ley y que tampoco se ha firmado; y tenemos la circular de pagos de traslados”.

Después de casi cuatro horas de bloqueo, Periférico fue reabierto a la circulación y el personal de salud regresó a su campamento en Insurgentes Sur para seguir esperando una solución a sus demandas. La protesta continúa siendo un llamado urgente para atender las condiciones laborales y de salud en el IMSS Bienestar.