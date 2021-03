Meghan Markle vs. Kate Middleton, ¿quién hizo llorar a quién?

La entervista que Oprah Winfrey realizó a Meghan Markle y el Príncipe Harry, duques de Sussex, reveló varios de los difíciles episodios que vivió la pareja con la familia real. Uno de ellos es el sonado conflicto entre Meghan Markle y Kate Middleton, esposa del Príncipe William y duquesa de Cambridge.

La ex actriz señaló que lo que publicaron los medios sobre este conflicto, que sucedió semenas antes de que Meghan y Harry se casaran, en mayo de 2018, no fue verdad, y que en realidad la afectada fue ella y no Middleton.

“Fue al revés. Ella me hizo llorar a mí. Y no lo digo para desprestigiar a nadie, porque fue una semana muy dura la de la boda”, afirmó la duquesa de Sussex.

El conflicto surgió por una cuestión de logística de los niños que formarían parte del cortejo nupcial, entre los que se encontraba la Princesa Charlotte, hija del Príncipe William y Middleton. Al principio, todo quedó como una anécdota, pero a casi tres años de matrimonio y relación entre ambas parejas, el rumor fue tomando relevancia.

“Ella estaba molesta por algo, pero era algo suyo. Se disculpó y me trajo flores y una nota de disculpas, e hizo lo que yo haría si supiera que le hice daño a alguien: simplemente asumir la responsabilidad por ello”, dijo Markle.

“Lo que me impactó fue que seis o siete meses después, justo la versión contraria diera la vuelta al mundo”, precisó.

MARKLE NO PRECISÓ QUÉ PASÓ CON KATE REALMENTE

A pesar de que Meghan Markle señaló que el conflicto que Kate Middleton le causó dolor, no dio mayores detalles sobre qué fue lo que en realidad pasó.

“Pensé en todo lo demás que estaba sucediendo en esos días previos a la boda, que no tenía sentido no hacer lo que hacían los demás, era tratar de apoyarme sabiendo lo que estaba sucediendo con mi papá y todo eso”, declaró.

Además, la estrella de ‘Suits’ señaló que lo que más dolor le causó fue que nadie del Palacio de Buckingham saliera a desmentir la información que circulaba sobre el supuesto conflicto.

“Todos en la institución sabía que no era cierto, que era Kate quien me había hecho llorar a mí", explicó.

Más allá del conflicto, Markle aseguró que Middleton es una buena persona y añadió que si ella fuera Kate, habría hecho lo posible para que se supiera la verdad.

“Tal vez, igual que el Palacio no dejaría que nadie más lo negara, no la dejarían a ella, porque es una buena persona”, concluyó Meghan sobre el tema.

