Una de las decisiones más trascendentales en la vida de una persona es la de comprar casa cuando se tienen las condiciones suficientes, pues cuando se consiguen los principales requisitos para optar por un crédito, la elección de una casa nueva o una casa usada se convierte en una de las principales dudas.

Hay varios puntos a considerar en la compra de una casa , pues generalmente significa el desembolso más grande en una vida y la de mayor duración; sin embargo, en este punto únicamente se tomará en cuenta la duda entre elegir una casa nueva o una usada.

TV Azteca Qué es mejor comprar casa nueva o usada

Los beneficios de comprar una casa nueva

Usualmente el primer pensamiento de una familia que quiere comprar es sondear las casas nuevas que hay en la zona deseada, especialmente porque en México, los planes de Infonavit tienen preferencia hacia los nuevos desarrollos.

1. Sin desgaste del inmueble

El primer punto a señalar tiene que ser el desgaste del inmueble. Cuando se adquiere una nueva casa, absolutamente todos los materiales son nuevos y no será necesario gastar en este tipo de mantenimiento por lo menos en un lustro. Las instalaciones deben estar totalmente vigentes y no se padecerá ningún tipo de anomalía ya que no hay antigüedad.

2. Modernidad

Cuando se compra una nueva casa , estos inmuebles ya están adaptados al estilo de vida más reciente y, en el caso de los departamentos, el elevador, áreas comunes y espacios al aire libre se han convertido en comodidades necesarias para el siglo XXI, especialmente si se compara con inmuebles inaugurados 20 años atrás.

3. Plusvalía

Conseguir una casa nueva en zonas céntricas dentro de las principales ciudades de México es complicado y en dado caso muy costoso, por lo que una gran mayoría de estos proyectos se elaborarán en la periferia de las ciudades. ¿La parte positiva? La ciudad se expandirá en estas direcciones y la plusvalía aumentará de manera inobjetable; sin embargo, habrá que esperar para que se haga realidad.

#HechosAquíEntreNos | Mucho cuidado si vas a comprar una casa. Los #fraudes en el sector inmobiliario han crecido durante la #pandemia. Te dejamos algunos consejos para evitar caer en manos de los delincuentes. https://t.co/suZwZc6nvV pic.twitter.com/VKtdHB8QX7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 22, 2021

Los beneficios de comprar una casa usada

1. El precio

Como no podía ser de otra forma, el principal punto a favor es el precio, pues una casa usada bajo un contexto similar al de una casa nueva tiende a disminuir su precio alrededor del 30%, un porcentaje considerablemente alto para la mayoría de los presupuestos, lo que significa una disminución sustancial en el tiempo de la deuda, mensualidad y su respectivo enganche, de ser necesario.

2. Tamaño

Una casa o departamento usado será de mayor tamaño de forma invariable, pues conforme pasan los años, el precio del metro cuadrado para construcción solo aumenta, lo que significa desarrollos más pequeños y costosos. Con las casas usadas, el precio que pagues tendrá un mayor beneficio en su relación con el tamaño por metro cuadrado, por lo que es un punto esencial a considerar.

3. Inmediatez

Si se escoge una casa usada, luego de completar el proceso de pago, el comprador podrá acceder a ella de manera inmediata. La diferencia con un nuevo departamento o casa es que estos no ofrecen entrega inmediata e incluso llegan a tener trabajos pendientes una vez entregados.