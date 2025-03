Daniela acabó como sicaria tras engaño de su compañero de escuela; “me ponían a cuidar personas que iban a morir”

Jóvenes son reclutados por cárteles en México. “Yo era sicaria, a mí me tenían para el sicariato; pues me ponían a cuidar gente, personas que ya iban a morir, que ya las iban a matar”. Es el testimonio de Daniela, de 17 años, menor reclutada por la delincuencia organizada en México.

Su reclutamiento fue a través del engaño. Un compañero del colegio le lanzó el anzuelo, pues le dijo que un familiar estaba en busca de quien le cuidara su casa.

Falsa oferta de empleo llevó a menor a ser sicaria en México

“Me ofrecían 10 mil pesos, nada más por ir dos días y entonces dije, por dos días, ¿quién me los da? Y como lo conocía, dije, pues bueno, no se me ocurre que pase nada malo”, recuerda, pero la joven fue trasladada a otro estado.

“Pues sí, me maltrataban, me pegaban, me daba miedo que dormida, me hicieran algo, estaba con la angustia siempre. Te hablan con groserías, muchas veces llegan, van con la pistola y te metían un cachazo, y pues qué hacías, no te puedes poner al brinco, nada porque te va peor”, expresa.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, comenta que “ella requiere un tratamiento profesional, el estrés postraumático que está viviendo le va a dejar secuelas posiblemente para toda su vida, después de que el Estado no hizo nada para prevenir su reclutamiento y todo lo que viven y ellos viven tristemente un doble rol, son víctimas, pero también son perpetradores”.

Reclutamiento forzado de cárteles en México

El reclutamiento forzado por bandas del crimen organizado es un fenómeno que desde el 2011 ha sido estudiado por asociaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales. Desde entonces le han demandado al Estado mexicano que lo tipifique como un delito de lesa humanidad.

“Sin embargo, las autoridades hasta el momento, por varios factores, complicidad, aquiescencia y por mantener este negocio, y al mismo tiempo no permitir que se rastreen los vínculos con autoridades, se han negado a la tipificación, en tanto no avancemos con ello es un acuerdo tácito del Estado mexicano y sus autoridades que sigan reclutando con ese terrible efecto de ficha de dominó, un joven reclutado va a asesinar a muchos otros”, dice Juan Martín Pérez García.

Menor sicaria en México volvió con su familia 8 meses después

La joven pudo regresar a su casa ocho meses después, gracias a que su familia emprendió una agresiva campaña de búsqueda, pero aún no se siente a salvo y asegura que los jóvenes en su comunidad corren el mismo riesgo, porque además el tema del crimen organizado está normalizado y en muchos casos, es aspiracional.

“Es un tema de, ya de conversaciones, entre muchos jóvenes es así de: ‘ay no, yo quisiera ser sicario, yo quisiera ser jefe de plaza’, pero no se dan cuenta de lo que hay detrás, y de que la mayor parte de la gente que quiso ser algún día, ser jefe, está muerta, no se dan cuenta de eso”, cuenta Daniela.