Kristina Vladimirovna Romanova fue vista por última vez por su familia en 2023. Aquella niña de 16 años de edad, de nacionalidad rusa y que estudiaba en el Estado de México, presuntamente fue sustraída de su escuela por personal del DIF de la entidad sin aviso previo, pues a decir de las autoridades, existía un presunto abuso sexual contra la menor en casa por parte de su hermanastro de 26 años, pero ahora ella está desaparecida, según sus padres.

Su familia no sabe de ella y el mes pasado el gobierno mexiquense emitió una ficha de búsqueda para encontrarla ya que se supone estaba bajo resguardo de las autoridades del DIF. La ficha de desaparición de la menor indica que el 28 de septiembre pasado fue vista por última vez en la colonia Villa Hogar, en Toluca. Vestía tenis blancos, sudadera azul y pantalón verde.

Kristina Romanova ha sido víctima de abuso por personal del DIF: mamá

Marina Romanova, madre adoptiva de la menor, habló en entrevista exclusiva con Fuerza Informativa Azteca (FIA) sobre lo que ella ha calificado como un secuestro hacia la menor, pero además, tiene la sospecha de que su hija ha sido víctima de abuso sexual, pero por parte “su asesor jurídico dentro del DIF"—de lo cual aseguró tener pruebas—y descartó que tal delito haya ocurrido en su casa como se argumentó.

En tanto, señala, el DIF “ni siquiera se hizo cargo de avisar” que su hija no estaba ya en las instalaciones y le comentaron que ellos calificaron esta ausencia como, “salida no autorizada”. Hasta el momento se desconoce si la menor se escapó sola de las instalaciones del DIF o a dónde fue llevada después.

Sin embargo, al preguntar al personal del DIF sobre la existencia de cámaras de seguridad que hayan registrado la posible ruta de por dónde habría salido o sacaron a su hija y si iba sola o acompañada, le comentaron que para ello debían hacerse muchos oficios de búsqueda.

“Actualmente está desaparecida, la estamos buscando. Ellos no la buscan, desapareció del DIF (...) la sacaron y la mantuvieron 11 meses en el DIF maltratando y ahorita cuando yo puse la demanda el 10 de septiembre, mi hija desapareció. Yo no tenía acceso a ella, no la vi, ellos no me permitieron, no fue autorizada ninguna solicitud de convivencia”, dijo.

Kristina estudiaba en el Instituto Educativo España donde estaba cursando primer año de preparatoria. El 26 de octubre de 2023, su mamá estaba trabajando cuando más tarde recibió una llamada a las 11:00 horas de la dirección de la escuela pidiéndole que fuera urgentemente. Una mala noticia estaba por descubrirse.

La madre de la menor, quien es profesora de música en la Universidad Autónoma del Estado de México, comentó que su hija en ocasiones llegaba a sentirse mal y padecía dolores de cabeza derivado de un traumatismo cerebral, por lo que pensó que aquella llamada era para recogerla del plantel pues tal vez se sentía mal.

Madre dice que personal del DIF se llevó a Kristina

Cuando la mamá de Kristina llegó se llevó la sorpresa de que su hija había sido llevada por personal del DIF del Estado de México.

“Mi hija fue secuestrada de las instalaciones de su escuela por autoridades del DIF, trasladada sin ningún aviso mío y sin darme ninguna garantía de respaldo de su seguridad y su bienestar. Desde aquel momento nunca vi a mi hija”, dijo.

A decir de ella, su hija fue sacada de la escuela por otra puerta que no era la principal. “Yo solamente vi cómo (alguien) de un autobús del DIF agachó la cabeza de mi hija. Yo estaba gritando como loca e inmediatamente volteé a ver a la directora para decirle ‘se robaron a mi hija’”.

En ese momento a la mamá le comentaron que su hija sería llevada a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Estando ahí pidió que le dejaran verla para tener certeza de que sí había sido ingresada en dichas instalaciones.

Marina se comunicó al Consulado de Rusia para que la ayudaran ante lo que estaba pasando, pero dijo que a su hija la dejaron “sin protección total”.

Madre de menor rusa desaparecida acusa que fue amenazada

La señora no solo ha tenido que lidiar con la ausencia de su hija, sino que en este proceso de búsqueda, acusó que ha sido amenazada por las autoridades, quienes de acuerdo con ella, le pidieron que desista, pero por ahora se reservó a decir quién la ha amenazado.

“Yo levanté una demanda muy fuerte de 75 puntos contra la Fiscalía General del Estado de México y contra la dirección general del DIF, que fue entregada el 10 de septiembre. Recibí dos amenazas; me dijeron que o paro esto o mi hija va a ser desaparecida”, acusó.

Todavía el 23 enero de este año, protección consular pudo ver a Kristina “anotando grandes deformaciones físicas” de ella, quien “tenía siete kilos más de peso”.

"(A Kristina) le dijeron que yo la abandoné, le enseñaron una carta falsa mía, le provocó gran estrés a ella, se puso a romper cosas ahí y a mí al mismo tiempo me decían que mi hija no me quiere ver y me negaban todos las solicitudes de convivencia con ella que yo metía constantemente (...)

“La Embajada llegó a un acuerdo el 30 de enero, la entrevistaron a ella y dijo que quiere regresar a casa, que quiere regresar conmigo, pero el DIF puso la única condición de pasar pruebas psicológicas yo y mi esposo. Empieza el proceso de esas pruebas las cuales pasamos y a pesar de esto la entrega (de Kristina) nunca se dio”, contó.

Familia de Kristina denunció desaparición de la niña

La familia de la menor denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lo que había pasado. La mujer dijo que quería levantar una denuncia porque “acaban de robar a mi hija de la escuela”, pero cuando señaló que quien se la llevó fue personal del DIF, le respondieron que primero tenía que averiguar por qué se la llevaron.

Después le enseñaron algunas pertenencias de su hija, pero ella ya no estaba ahí. A Marina le comentaron que Kristina había levantado una denuncia contra abuso sexual en casa, pero cuando la madre adoptiva pidió que le dieran una copia o sacar fotografia a la denuncia, solo dejaron que la leyera, pero aseguró que no era la letra de su hija y el apellido de la mamá estaba mal. “Yo dije no es su letra, porque yo tengo un apellido muy complicado (...) ella lo escribe sin errores”.

Marina dijo que no se movería de las Fiscalía hasta saber de su hija, a quien se llevaron a hacerle pruebas ginecológicas sin el consentimiento de la madre. Kristina fue traída hasta las 20:30 horas a las instalaciones de la dependencia.

Sobre el supuesto abuso sexual por personal del DIF, ella dijo que desde que la llevaron hasta que la trajeron, estuvo en compañía por varias horas de dos hombres y “ahí sucedió".

Ahí, dice, le prohibieron comunicarse con su hija en ruso y cuando la vio, la notó asustada y tenía dolor de garganta. “Le dije '¿Hijita, cómo te sientes?’” y ella respondió “que todo bien”, pero que no quería ir a casa.

Tras verla, le dijeron a Marina que ya debía retirarse porque ya iban a cerrar. Cuando la mamá pidió que le extendieran una notificación para poder verla al día siguiente, el personal le dijo que no se podía. “Desde aquel momento hasta hoy, una vez me la enseñaron en la cámara Gesell, también con violación de todos los protocolos”.

¿Qué ha dicho la Fiscalía del Edomex sobre el caso de Kristina Romanova?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJE) compartió con Fuerza Informativa Azteca (FIA) que en octubre del 2023, la institución recibió una denuncia en la que se indicaba que la menor Kristina era víctima de delitos en su hogar presuntamente por parte de su hermanastro y su madre adoptiva.

Además manifestó que en noviembre, en acompañamiento de la Embajada de Rusia en México, se decidió extraer a la menor y al no localizar a otros familiares en territorio mexicano y ser menor de edad, ella quedó bajo custodia y resguardo del DIF del Estado de México y desde entonces vivía ahí.

“Pusieron de pretexto que mi hija estaba siendo abusada sexualmente por su hermano en mi casa (...) sin mi consentimiento le hicieron pruebas ginecológicas que no dieron resultado de abuso sexual y entonces la detuvieron sin ningún pretexto ahí”, aseguró la mamá adoptiva de Kristina.

La mamá afirma que el supuesto abuso sexual de su hijo hacia Kristina no sucedió, pues a decir de la señora, había una buena relación entre él y la menor, quien, dijo, lo admiraba y él la cuidaba.

Escuela donde estudiaba Kristina rechaza versión de mamá

El Instituto Educativo España, donde estudiaba la menor Kristina Vladimirovna Romanova, se pronunció al respecto y rechazó la versión de la madre de la menor, quien también denunció lo que había pasado a través de un video en redes sociales.

La escuela aseguró que lo señalado por la señora “carece de total veracidad generando desinformación y alarma ante la sociedad, tratando de afectar la imagen de esta institución educativa, así como entidades gubernamentales del EDOMEX”.

Madre de la menor rusa Kristina Vladimirovna Romanova dice que su hija fue secuestrada en su escuela Instituto Educativo España por supuestos funcionarios del DIF del #Edomex y es víctima de trata de personas. Escuela lo niega y dice que la menor fue resguardada🧵👇 pic.twitter.com/RmxA8CYmz2 — Iván Ramírez (@ivanramirez092) October 1, 2024

La escuela afirmó que “nunca existió un secuestro ante esta institución escolar, aunado a que el DIFEM es un ente gubernamental y de ninguna manera participa en secuestros de persona alguna, por el contrario, realizó actuaciones con la finalidad de resguardar a la menor de actos meramente familiares”.

La menor de edad, informó, dejó de ser parte de dicha escuela desde el 26 de octubre del 2023, de acuerdo con expedientes del archivo administrativo del plantel.

El Instituto Educativo España enfatizó que la madre de la menor “tenía pleno conocimiento de que se encontraba bajo proceso y resguardo del DIFEM, tan es así que la madre de la menor se presentó ante dicha institución, para dar seguimiento a un procedimiento”, por lo que la escuela, se deslindó “totalmente de estos hechos desde el día 26 de octubre del 2023 a la fecha”.

“Es importante dejar en claro que la madre tenía pleno conocimiento del acto, a lo cual hizo caso omiso. Asimismo, la institución le hizo la invitación para el acompañamiento a través del protocolo para la prevención, detección y atención de abuso sexual infantil, a lo cual también se negó”, señaló la escuela.

El Instituto Educativo España añadió estar en la disposición de colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de lo que pasó, “aclarando que todos estos actos ocurrieron fuera de la institución”.