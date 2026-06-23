Sacudida en Baja California: Tras retiro de visa a la Marina del Pilar, cercanos a la morenista buscan la gubernatura

¡Sacudida en Baja California! Algunos de los personajes más incondicionales de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, han llamado la atención de manera muy particular últimamente. Resulta que desde que las autoridades de Estados Unidos le quitaron la visa a la mandataria estatal debido a las investigaciones y presiones desde Washington por presuntos nexos con el narcotráfico, sus allegados y rivales internos se registraron de inmediato como aspirantes para sucederla en la gubernatura.

Esta carrera anticipada por el control del estado ha puesto bajo los reflectores a figuras clave de la política local, quienes ya se perfilan en la lista oficial de aspirantes para el próximo proceso electoral, divididos entre el grupo compacto de la gobernadora y las corrientes opositoras de su propio partido.

Quiénes son y cuál es la trayectoria de los aspirantes a la gubernatura de Baja California

El tablero de Morena y sus aliados en el estado se está acomodando con perfiles que ya cuentan con un camino recorrido en la administración pública y el Poder Legislativo:



Julieta Ramírez: Actual senadora de la República por Baja California. Es identificada como una de las piezas más cercanas e incondicionales a Marina del Pilar dentro del Congreso de la Unión, habiendo escalado rápidamente en la estructura de Morena en el estado.

Actual por Baja California. Es identificada como una de las piezas más cercanas e incondicionales a dentro del Congreso de la Unión, habiendo escalado rápidamente en la estructura de Morena en el estado. Armando Ayala: También senador de la República. Cuenta con una trayectoria local tras desempeñarse previamente como presidente municipal de Ensenada, posición desde la cual construyó su plataforma para llegar al Senado.

También senador de la República. Cuenta con una trayectoria local tras desempeñarse previamente como presidente municipal de Ensenada, posición desde la cual construyó su plataforma para Ismael Burgueño: Alcalde con licencia de Tijuana. Antes de asumir la presidencia municipal, Burgueño fungió como dirigente estatal de Morena

Alcalde con licencia de Tijuana. Antes de asumir la presidencia municipal, Burgueño fungió como Montserrat Caballero: Exalcaldesa de Tijuana. A diferencia de los perfiles anteriores, Caballero es identificada históricamente como una figura muy cercana al exgobernador Jaime Bonilla, representando un bloque interno que ha mantenido marcadas diferencias y una rivalidad política abierta con el grupo actual de la gobernadora Marina del Pilar.

La disputa por la candidatura se intensifica en los pasillos locales, donde la pérdida de la visa estadounidense de la gobernadora se convirtió en el detonante para que sus propios colaboradores comenzaran a levantar la mano.