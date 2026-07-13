Escándalo en Baja California: Filtran audio de Marina del Pilar pactando cooperación con agencias de EE. UU.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, se encuentra nuevamente en el centro del escándalo político tras la difusión de un nuevo material de audio por parte del diario El Universal. En la grabación se escucha presuntamente a la mandataria morenista sosteniendo una conversación con un intermediario que le estaría ayudando a resolver diversas acusaciones legales en su contra ante las autoridades de los Estados Unidos. A lo largo del diálogo, queda en evidencia que las agencias norteamericanas sienten que han estado perdiendo el tiempo en sus interacciones previas con ella, aunque la gobernadora logró pactar una nueva plática formal con las autoridades estadounidenses con el fin de ofrecer su cooperación.

Sin embargo, el punto que más ha llamado la atención de la opinión pública es el evidente temor de la mandataria estatal a ser detenida o procesada si pisa territorio extranjero. En el audio filtrado, Marina del Pilar expresa abiertamente su miedo ante la posibilidad de que se le levanten cargos formales o incluso se emita una orden de extradición en su contra, por lo que condiciona el encuentro y pide explícitamente que la reunión se lleve a cabo en territorio mexicano para evitar cruzar la frontera hacia la Unión Americana.

El rechazo al consulado y la búsqueda de un punto neutral

La transcripción del audio revela la resistencia de la gobernadora morenista a acercarse a cualquier instalación con jurisdicción estadounidense, incluso dentro de su propio estado. Durante la conversación, el intermediario le propone realizar la entrevista en las oficinas del consulado de Estados Unidos en Tijuana para garantizar su comodidad, a lo que Marina del Pilar se niega rotundamente, argumentando que no desea cruzar la frontera ni ingresar a sedes diplomáticas después de lo ocurrido en su última visita. Ante la negativa, la mandataria propone que la plática se organice de manera discreta en las instalaciones de un hotel en el momento en que las autoridades norteamericanas se lo indiquen, argumentando que ahí se sentiría mucho mejor.

Por su parte, y tras el revuelo causado por la publicación de este material, la gobernadora de Baja California declaró públicamente que mantiene reuniones constantes con autoridades de los Estados Unidos como parte de sus funciones. A pesar de estas declaraciones oficiales con las que busca normalizar el contacto, el contenido del audio exhibe una postura mucho más defensiva, donde la funcionaria reitera su total disposición para hablar de todo lo que pueda saber, apoyar y cooperar con la justicia estadounidense a cambio de frenar el avance de las investigaciones penales que amenazan su seguridad jurídica y su carrera política.