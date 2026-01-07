Cambia tus residuos por alimentos; este es el calendario del Mercado de Trueque en la CDMX
¡Tus residuos los cambian por alimentos! Conoce el calendario 2026, lugares y horarios en donde se llevará a cabo el Mercado de Trueque en la CDMX.
Separar los residuos en casa no solo ayuda al planeta; la Ciudad de México ( CDMX ) también puede convertirse en un intercambio directo por artículos de primera necesidad, plantas, hortalizas o servicios. Así funciona el Mercado de Trueque.
Mercado de Trueque en la CDMX
Este programa funciona mediante un intercambio sencillo: llevas residuos reciclables, limpios y ordenados, y a cambio recibes puntos verdes que puedes canjear por distintos productos como hortalizas, plantas o alimentos.
El objetivo central del Mercado de Trueque es involucrar a la población en la disminución, separación y reciclaje de residuos sólidos, al mismo tiempo que difunde la importancia de los servicios ambientales y el cuidado de los recursos naturales.
¿Cuáles son los residuos que puedes cambiar?
Participar es muy sencillo. Solo necesitas estar pendiente de las fechas y sedes, y acudir con tus materiales separados:
- cartón y papel
- PET
- latas de aluminio y fierro
- envases Tetrapak
- botellas de vidrio (excepto las de perfume o medicamentos)
Todo debe ir limpio, aplastado y ordenado. El mínimo por persona es de 1 kilogramo y el máximo de 10 kilogramos. Por ejemplo, puedes llevar 4 kg de vidrio y 6 kg de PET, siempre separados y no revueltos.
También puedes llevar tu aceite de cocina usado. No debe tirarse al drenaje, y aquí encuentras una alternativa responsable para disponer de él.
Fechas y lugares donde podrás cambiar tus residuos por alimentos
¡Que no se te pasen las fechas! Conoce el calendario de lugares y fechas para que puedas cambiar tus residuos por hortalizas, plantas u otros alimentos.
El trueque se realiza en distintos puntos de la ciudad, permitiendo que más personas participen y aprendan sobre manejo responsable de residuos.
- 11 de enero de 2026- Bosque de San Juan de Aragón
- 8 de febrero de 2026- Parque Tezozómoc
- 8 de marzo de 2026- Bosque de Tlalpan
- 12 de abril de 2026- Zoológico Los Coyotes
- 10 de mayo de 2026- Parque Ecológico de Xochimilco
- 14 de junio de 2026- Macroplaza, alcaldía Iztapalapa
- 12 de julio de 2026- Bosque de Tlalpan
- 9 de agosto de 2026- Alcaldía Iztacalco
- 13 de septiembre de 2026- Metro Tlatelolco
- 11 de octubre de 2026- Parque Ecológico de Xochimilco
- 8 de noviembre de 2026- Bosque de San Juan de Aragón
- 14 de diciembre de 2026- Parque Tezozómoc