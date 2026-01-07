Cambia tus residuos por alimentos; este es el calendario del Mercado de Trueque en la CDMX

Separar los residuos en casa no solo ayuda al planeta; la Ciudad de México ( CDMX ) también puede convertirse en un intercambio directo por artículos de primera necesidad, plantas, hortalizas o servicios. Así funciona el Mercado de Trueque.

Mercado de Trueque en la CDMX

Este programa funciona mediante un intercambio sencillo: llevas residuos reciclables, limpios y ordenados, y a cambio recibes puntos verdes que puedes canjear por distintos productos como hortalizas, plantas o alimentos.

El objetivo central del Mercado de Trueque es involucrar a la población en la disminución, separación y reciclaje de residuos sólidos, al mismo tiempo que difunde la importancia de los servicios ambientales y el cuidado de los recursos naturales.

¿Cuáles son los residuos que puedes cambiar?

Participar es muy sencillo. Solo necesitas estar pendiente de las fechas y sedes, y acudir con tus materiales separados:



cartón y papel

PET

latas de aluminio y fierro

envases Tetrapak

botellas de vidrio (excepto las de perfume o medicamentos)

Todo debe ir limpio, aplastado y ordenado. El mínimo por persona es de 1 kilogramo y el máximo de 10 kilogramos. Por ejemplo, puedes llevar 4 kg de vidrio y 6 kg de PET, siempre separados y no revueltos.

También puedes llevar tu aceite de cocina usado. No debe tirarse al drenaje, y aquí encuentras una alternativa responsable para disponer de él.

Fechas y lugares donde podrás cambiar tus residuos por alimentos

¡Que no se te pasen las fechas! Conoce el calendario de lugares y fechas para que puedas cambiar tus residuos por hortalizas, plantas u otros alimentos.

El trueque se realiza en distintos puntos de la ciudad, permitiendo que más personas participen y aprendan sobre manejo responsable de residuos.

