¿Por qué la OMS alertó por el caso de Mers-CoV en Emiratos Árabes?

Este martes 25 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que un hombre de 28 años resultó positivo a un síndrome respiratorio de Oriente Medio conocido como MERS-CoV mientras se encontraba en la ciudad de Al Ain en los Emiratos Árabes Unidos.

La OMS agregó que desde julio del 2013 se han reportado un total de 94 casos, principalmente en dicha nación; sin embargo, a nivel mundial la cifra aumenta de manera letal, pues contabilizan 2 mil 605, de los cuales 936 personas murieron.

¿Qué es el Mers-CoV?

El síndrome respiratorio de Oriente Medio, mejor conocido como MERS-CoV, ha sido estudiado por las instituciones de salud, quienes lo definen como una enfermedad respiratoria aguda, misma que deriva del coronavirus y actualmente tiene un alto índice de mortalidad.

Actualmente, el Mers-CoV presenta algunos síntomas que le permiten a las personas identificar si contrajeron el virus, estos son:



Fiebre

Tos

Dolor abdominal

Náuseas

Vómito

Diarrea

El síndrome MERS-Cov generó alertas en los Emiratos Árabes por la OMS.|OMS

¿Por qué la OMS alertó sobre el Mers-CoV?

La Organización Mundial de la Salud se mantiene alerta sobre un posible incremento de casos en los Emiratos Árabes, pues las estadísticas arrojadas en los recientes meses muestran que es letal en los seres humanos, ya que un 35 por ciento de los infectados han muerto; otra parte del sector salud considera que se trata de una sobreestimación pues actualmente no existen métricas precisas más que las brindadas por la OMS.

¿Qué se sabe sobre el hombre contagiado de Mers-CoV en los Emiratos Árabes?

El gobierno en coordinación con las instituciones de salud indicaron que por motivos de seguridad no darían a conocer la identidad de la persona; sin embargo, se trata de un hombre de 28 años que fue internado desde el mes pasado en un hospital de Al Ain, se cree que contrajo el virus por mantener contacto con los camellos dromedarios.

Las primeras investigaciones aseguran que estuvo en contacto con más de 100 personas, quienes ya fueron identificados y estarán bajo observación en los siguientes 14 días, esto con la finalidad de prevenir que se expanda y para darle tiempo al virus de encubar; de momento se desconoce cuál es el estado de salud del joven de 28 años.