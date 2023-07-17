¡Con los michis no! OMS alerta brote de gripe aviar en gatos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta por un brote de gripe aviar en gatos que ha traído muertes inusuales en algunas regiones del continente europeo.

En un comunicado, indicó que Polonia notificó el pasado 27 de junio una serie de muertes inusuales en felinos. Esta situación generó una serie de estudios en 46 gatos, de los cuales 29 resultaron positivos a gripe aviar, por lo que 14 fueron sacrificados, mientras que otros 11 murieron.

La propia OMS reconoció que, hasta el momento, se desconoce la "exposición de los gatos al virus" y se están realizando los análisis correspondientes. Sin embargo, la línea más sólida es el contacto directo con aves infectadas o la propia ingesta de alimentos contaminados.

Estos son los síntomas en gatos con gripe aviar

La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) añadió que los gatos estudiados desarrollaron síntomas graves, algunos de ellos descritos como los más comunes al contraer gripe aviar. Entre ellos destacan los siguientes:



Dificultad para respirar.

Diarrea sanguinolenta.

Signos neurológicos con un rápido deterioro y, en algunos casos, la muerte.

Neumonía, entre otros.

⚠️#InfluenzaA #H5N1 in cats in Poland



Risk of human infections from infected cats:

- low for the general population

- low to moderate for cat owners & those occupationally exposed@WHO is monitoring the situation & working w/ @FAO @WOAH & other partners.https://t.co/NDYP4X4Mdi — WHO/Europe (@WHO_Europe) July 17, 2023

Riesgo de contagio en humanos es menor: OMS

De acuerdo con la OMS, los especialistas siguen evaluando la situación y trabajando en reducir los contagios, pero hasta el momento el riesgo es mínimo para los humanos.

"Hasta la fecha, no se han documentado infecciones humanas por A(H5N1) tras el contacto con un gato infectado. Las detecciones del virus de la influenza aviar A (H5N1) en humanos siguen siendo inusuales y no se ha documentado la transmisión sostenida de persona a persona", explicó.

El principal factor de riesgo de infección humana por los virus de la gripe aviar, según la OMS, son la exposición directa o indirecta a aves de corral infectadas, enfermas o muertas, o a entornos contaminados como los mercados de aves vivas en los que conviven miles de personas.

"El sacrificio, desplume, manipulación de las carcasas y preparación para el consumo de aves de aves de corral infectadas, en el entorno doméstico, probablemente sean también factores de riesgo", añadió.