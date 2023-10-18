Momentos de pánico vivieron algunas personas y usuarios que se encontraban en las inmediaciones de la estación Pantitlán, una de las terminales más concurridas del Metro CDMX, donde se encontró a una persona colgada sobre un puente peatonal.

Luego de que el cadáver se halló en el puente en las primeras horas de este miércoles 18 de octubre, elementos periciales llegaron a la zona de Pantitlán para comenzar con las investigaciones. También se notificó a los Bomberos de la Ciudad de México para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y entregarlo al Servicio Médico Forense.

Tras unos minutos de ser hallado, se realizó el retiro del cuerpo. Cabe mencionar que esta situación no afectó el funcionamiento del Metro CDMX ni se encontraba al interior de las instalaciones, sino que fue en los alrededores sobre un puente peatonal.

Metro CDMX: Cerca de Pantitlán, encuentran a una persona colgada de un puente|FIA

¿Dónde encontraron el cuerpo cerca de Metro Pantitlán?

La persona fue encontrada en el puente peatonal en las avenidas de Prosperidad y Río Churubusco, cerca del patio de maniobras donde se ubica el taller de Pantitlán. Trabajadores del Metro CDMX notificó a las autoridades la presencia del cuerpo en cuanto lo observaron.

A través de redes sociales, algunos usuarios difundieron imágenes del cadáver, que no fue retirado sino hasta una hora después de que fue hallado, cerca de las 7:30 horas.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) arribaron al lugar para abrir una carpeta de investigación y proceder con las primeras indagatorias, así como la identificación del individuo.

