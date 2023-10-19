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Cae una catenaria en la Línea A del Metro CDMX y desalojan trenes: Hay estaciones cerradas

El Metro CDMX confirmó la revisión a una catenaria en la Línea A, lo que provocó el desalojo de trenes y traslado de usuarios por las vías desde Pantitlán.

Metro CDMX: Cierres desde estación Pantitlán de la Línea A por la caída de una catenaria
Metro CDMX: Cierres desde estación Pantitlán de la Línea A por la caída de una catenaria|FIA/Redes

Escrito por: Luis Miguel Barañano y Carlos Alberto Pérez

¡Caos en el Metro CDMX! Durante la mañana de este jueves 19 de octubre, una catenaria presuntamente cayó entre dos estaciones de la Línea A y provocó que se suspendiera el servicio en toda la línea por el desalojo de usuarios durante un par de horas.

A través de redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro confirmó a las 10:04 de la mañana, que se reanuda el servicio en las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental, de la mencionada Línea A, luego de implementar el apoyo de RTP para trasladar a los usuarios.

Entre las imágenes que dejó el desalojo del tren, destaca cómo los usuarios tuvieron que caminar por las vías ferroviarias durante algunos metros para llegar a una estación y poder continuar con su trayecto. Algunos tuvieron que subir en un pequeño espacio y brincar a los andenes.

Metro CDMX: Cierres desde estación Pantitlán de la Línea A por la caída de una catenaria
Metro CDMX: Cierres desde estación Pantitlán de la Línea A por la caída de una catenaria|FIA/Redes

¿Cuáles son las estaciones cerradas de la Línea A del Metro CDMX?

Debido a la revisión de la catenaria, el Metro CDMX confirma que se suspende el servicio en estación Pantitlán y Agrícola Oriental de la Línea A hasta nuevo las 10 de la mañana. Se realizó el arreglo del cable ferroviario y, posteriormente, se reanudó el servicio.

Por este motivo, el servicio de la Línea A fue desde la estación La Paz a Canal de San Juan, en ambas direcciones. Para el trayecto de Canal de San Juan a Pantitlán, se implementó el apoyo de RTP en ambos sentidos. De igual forma, la Secretaría de Movilidad informa que se reforzó la Línea 2 del Metrobús como medio de apoyo.

"Al momento se reanuda el servicio de Pantitlán a Agrícola Oriental, todas las estaciones de Línea A se encuentran en operación y ofreciendo servicio", informa el STC Metro en sus redes sociales.

Fotos del caos en Metro Pantitlán por la caída de una catenaria

Metro CDMX: Usuarios tuvieron que caminar por las vías de la Línea A por la caída de una catenaria entre Pantitlán y Agrícola Oriental
Metro CDMX: Usuarios tuvieron que caminar por las vías de la Línea A por la caída de una catenaria entre Pantitlán y Agrícola Oriental|FIA/Redes
Así tuvieron que subir los usuarios a una estación de la Línea A tras caminar por las vías
Así tuvieron que subir los usuarios a una estación de la Línea A tras caminar por las vías|FIA

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