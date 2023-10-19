Cae una catenaria en la Línea A del Metro CDMX y desalojan trenes: Hay estaciones cerradas
El Metro CDMX confirmó la revisión a una catenaria en la Línea A, lo que provocó el desalojo de trenes y traslado de usuarios por las vías desde Pantitlán.
¡Caos en el Metro CDMX! Durante la mañana de este jueves 19 de octubre, una catenaria presuntamente cayó entre dos estaciones de la Línea A y provocó que se suspendiera el servicio en toda la línea por el desalojo de usuarios durante un par de horas.
A través de redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro confirmó a las 10:04 de la mañana, que se reanuda el servicio en las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental, de la mencionada Línea A, luego de implementar el apoyo de RTP para trasladar a los usuarios.
Entre las imágenes que dejó el desalojo del tren, destaca cómo los usuarios tuvieron que caminar por las vías ferroviarias durante algunos metros para llegar a una estación y poder continuar con su trayecto. Algunos tuvieron que subir en un pequeño espacio y brincar a los andenes.
¿Cuáles son las estaciones cerradas de la Línea A del Metro CDMX?
Debido a la revisión de la catenaria, el Metro CDMX confirma que se suspende el servicio en estación Pantitlán y Agrícola Oriental de la Línea A hasta nuevo las 10 de la mañana. Se realizó el arreglo del cable ferroviario y, posteriormente, se reanudó el servicio.
Por este motivo, el servicio de la Línea A fue desde la estación La Paz a Canal de San Juan, en ambas direcciones. Para el trayecto de Canal de San Juan a Pantitlán, se implementó el apoyo de RTP en ambos sentidos. De igual forma, la Secretaría de Movilidad informa que se reforzó la Línea 2 del Metrobús como medio de apoyo.
Personal de Protección Civil del Metro apoyó el desalojo de usuarios en las estaciones de Línea A que no ofrecen servicio. Atiende las indicaciones del personal en todo momento. pic.twitter.com/b6YPDR7GTz— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 19, 2023
"Al momento se reanuda el servicio de Pantitlán a Agrícola Oriental, todas las estaciones de Línea A se encuentran en operación y ofreciendo servicio", informa el STC Metro en sus redes sociales.