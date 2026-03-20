Metro CDMX EN VIVO hoy 20 de marzo: ¿Qué líneas reportan retrasos y fallas este viernes?
¡Evita sorpresas en tu trayecto! Sigue el reporte en tiempo real sobre el avance de trenes en el Metro de la CDMX este viernes; te decimos qué líneas presentan saturación, marcha de seguridad y alternativas.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX enfrenta el cierre de semana con una alta afluencia de usuarios en las estaciones de mayor conexión. Este viernes 20 de marzo, el flujo de pasajeros se intensifica desde las primeras horas, especialmente en las rutas que conectan con el Estado de México y los centros laborales del centro y poniente.
En este espacio te brindamos la actualización minuto a minuto de lo que sucede en la red más importante de transporte de la capital. Desde fallas mecánicas e interrupciones por objetos en vías, hasta el impacto del clima en las líneas exteriores; sigue el minuto a minuto.
Metro CDMX EN VIVO hoy 20 de marzo: Avance de trenes, retrasos y reporte vial
Líneas con retrasos en el Metro CDMX:
Toma nota: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B.
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 20, 2026
Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B
Los invitamos a mantenerse informados del estado del servicio en nuestras redes sociales oficiales o en la #AppCDMX, en la sección de #MovilidadIntegrada.… pic.twitter.com/umCPAQHY0Q
Viaja confiado si tu trayecto incluye: Línea 1, 2, 5, 8, 12 y B.
Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 8, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 20, 2026
Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 8, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Mantente informado a través de nuestros canales oficiales y en la #AppCDMX#MovilidadCDMX pic.twitter.com/syyBC9ezkC
¿Qué estaciones del Metro CDMX tienen demoras?
Toma previsiones: Se registra afluencia de moderada a alta con circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B. Personal del Sistema se mantiene en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 20, 2026
Se registra afluencia de moderada a alta con circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B. Personal del Sistema se mantiene en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Consulta las actualizaciones en canales oficiales y en… pic.twitter.com/yp5iXxsD7t
Incrementa el flujo de pasajeros en Línea 3, 8 y B
Metro CDMX informa: Comienza a incrementarse la afluencia en las Líneas 3, 8 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 20, 2026
Comienza a incrementarse la afluencia en las Líneas 3, 8 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación. Atiende sus indicaciones… pic.twitter.com/2jvjsSLrbu