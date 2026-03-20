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Metro CDMX EN VIVO hoy 20 de marzo: ¿Qué líneas reportan retrasos y fallas este viernes?

¡Evita sorpresas en tu trayecto! Sigue el reporte en tiempo real sobre el avance de trenes en el Metro de la CDMX este viernes; te decimos qué líneas presentan saturación, marcha de seguridad y alternativas.

estacion barranca del muerto metro cdmx
¡Evita sorpresas en tu trayecto! Sigue el reporte en tiempo real sobre el avance de trenes en el Metro de la CDMX este viernes. Te decimos qué líneas presentan saturación, dónde hay marcha de seguridad y las mejores alternativas de transporte.|Metro CDMX

Escrito por: Carlos Alberto Pérez,Viridiana Castillo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX enfrenta el cierre de semana con una alta afluencia de usuarios en las estaciones de mayor conexión. Este viernes 20 de marzo, el flujo de pasajeros se intensifica desde las primeras horas, especialmente en las rutas que conectan con el Estado de México y los centros laborales del centro y poniente.

En este espacio te brindamos la actualización minuto a minuto de lo que sucede en la red más importante de transporte de la capital. Desde fallas mecánicas e interrupciones por objetos en vías, hasta el impacto del clima en las líneas exteriores; sigue el minuto a minuto.

Metro CDMX EN VIVO hoy 20 de marzo: Avance de trenes, retrasos y reporte vial

Líneas con retrasos en el Metro CDMX:

Toma nota: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B.

Viaja confiado si tu trayecto incluye: Línea 1, 2, 5, 8, 12 y B.

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 8, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.

¿Qué estaciones del Metro CDMX tienen demoras?

Toma previsiones: Se registra afluencia de moderada a alta con circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B. Personal del Sistema se mantiene en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

Incrementa el flujo de pasajeros en Línea 3, 8 y B

Metro CDMX informa: Comienza a incrementarse la afluencia en las Líneas 3, 8 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

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