Metro CDMX EN VIVO hoy 20 de marzo: ¿Qué líneas reportan retrasos y fallas este viernes?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX enfrenta el cierre de semana con una alta afluencia de usuarios en las estaciones de mayor conexión. Este viernes 20 de marzo, el flujo de pasajeros se intensifica desde las primeras horas, especialmente en las rutas que conectan con el Estado de México y los centros laborales del centro y poniente.

En este espacio te brindamos la actualización minuto a minuto de lo que sucede en la red más importante de transporte de la capital. Desde fallas mecánicas e interrupciones por objetos en vías, hasta el impacto del clima en las líneas exteriores; sigue el minuto a minuto.