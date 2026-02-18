¿Qué pasa en el Metro hoy miércoles 18 de febrero? Reportan marcha lenta en al menos cinco líneas
Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX este miércoles 18 de febrero. La Línea B presenta retrasos de hasta 20 minutos y la Línea 3 está saturada desde Indios Verdes.
Este miércoles 18 de febrero el Metro CDMX amanece con reportes de saturación extrema en las rutas que conectan el Estado de México con el centro. Si vas para el trabajo o la escuela, toma precauciones porque los tiempos de traslado se están duplicando. En Azteca Noticias te damos las actualizaciones más relevantes para que llegues a tiempo a tus destinos.
Metro CDMX en vivo: Miércoles 18 de febrero, colapso en Línea B y retrasos en cinco líneas
Línea 7 con importantes retrasos
Usuarios en redes sociales comentan que la Línea 7, estación Tacuba dirección Barranca del Muerto, se encuentra lleno el andén y no pasa un convoy.
Alta afluencia en cinco líneas
Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 3, 7, 8, 12 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.
Comienza el servicio del Metro CDMX
Comienza el servicio del Metro CDMX, se espera una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 10°C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 29° C Mín. 10° C pic.twitter.com/7hlh9Fng7q— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 18, 2026