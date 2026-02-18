¿Qué pasa en el Metro hoy miércoles 18 de febrero? Reportan marcha lenta en al menos cinco líneas

Este miércoles 18 de febrero el Metro CDMX amanece con reportes de saturación extrema en las rutas que conectan el Estado de México con el centro. Si vas para el trabajo o la escuela, toma precauciones porque los tiempos de traslado se están duplicando. En Azteca Noticias te damos las actualizaciones más relevantes para que llegues a tiempo a tus destinos.