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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 5 de octubre?

Todos los días, el equipo de Fuerza Informativa Azteca realiza el monitoreo de todo lo que pasa en el Metro CDMX, con especial énfasis en el avance de trenes.

Metro CDMX
Usuarios reportan caos en Metro Pantitlan |Twitter/Maumx

Escrito por: Carlos Alberto Pérez y Jennifer García

Como todos los días, si viajas en el Metro CDMX este jueves 5 de octubre, puedes consultar el siguiente minuto a minuto con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.

De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX hoy jueves 5 de octubre?

19:37 HORAS
En redes sociales reportan mucho tráfico en el trasbordo de Hidalgo hacía Indios Verdes, en la Línea 3.

18:06 HORAS
Usuarios en la red social X, antes Twitter, reportan que la Línea A con dirección a La Paz, presenta retrasos.

17:32 HORAS
Usuarios reportan mucha afluencia en la Línea B.

13:07 HORAS
Reportan retrasos y pausas constantes en la Línea B del Metro CDMX, específicamente con dirección a Buenavista. Toma previsiones.

12:18 HORAS
Afectaciones en la Línea 6 del Metro CDMX. Alrededor de 10 minutos de espera en estación 18 de Marzo, posibles retrasos en toda la línea.

10:49 HORAS
"Tren en estación Juárez línea 3 lleva 10 minutos sin moverse y con las luces apagadas", informa un usuario en redes sociales. Toma previsiones.

9:55 HORAS
Línea 7 del Metro CDMX, con reporte en redes sociales de demoras de hasta 15 minutos en el tiempo de espera. Toma previsiones.

9:36 HORAS
Usuarios reportan detenciones en la Línea 8 del Metro CDMX. Informan retrasos de hasta 10 minutos. Toma previsiones.

8:34 HORAS
¡Toma previsiones! Reclamos en la Línea 3, Línea 8 y Línea 9; con afectaciones de alrededor de 10 minutos en el paso de trenes y pausas constantes. Toma previsiones.

8:16 HORAS
Reportan detención de 15 minutos en estaciones de la Línea A, por lo que hay algunos retraso y afluencia alta.

8:06 HORAS
Siguen las afectaciones en la Línea 9. Reportan afluencia máxima para entrar al andén. Toma previsiones en ambas direcciones.

7:18 HORAS
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3 con dirección a Universidad. Hasta 15 minutos de espera por un tren. Toma previsiones. Línea 12, también con demoras y detenciones constantes.

7:11 HORAS
¡Afectaciones en la Línea 9! Alrededor de 20 minutos de transbordo; afluencia muy alta y retrasos. Toma previsiones, pues el Metro de la CDMX informa que se implementa la dosificación de usuarios en Pantitlán.

6:40 HORAS
Durante las primeras horas de este jueves, se registran pocos reclamos en redes sociales respecto al avance de trenes. Informan bajo tránsito de trenes en la Línea A.

6:14 HORAS
Ligeras afectaciones en la Línea 6 del Metro CDMX. Algunos usuarios reportan detención en estación Lindavista que podría afectar con retrasos.

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