¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy jueves 5 de octubre?

Como todos los días, si viajas en el Metro CDMX este jueves 5 de octubre, puedes consultar el siguiente minuto a minuto con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.

De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX hoy jueves 5 de octubre?

19:37 HORAS

En redes sociales reportan mucho tráfico en el trasbordo de Hidalgo hacía Indios Verdes, en la Línea 3.

18:06 HORAS

Usuarios en la red social X, antes Twitter, reportan que la Línea A con dirección a La Paz, presenta retrasos.

No se mueve el metro de la línea A dirección la paz que anda pasando pic.twitter.com/WUoilDMekv — Perlita (@perla88mimi) October 6, 2023

17:32 HORAS

Usuarios reportan mucha afluencia en la Línea B.

13:07 HORAS

Reportan retrasos y pausas constantes en la Línea B del Metro CDMX, específicamente con dirección a Buenavista. Toma previsiones.

¿Y ahora que pasa con la linea B dirección Buenavista? Se va pare y pare... — Brayan García (@EduardoBryan22) October 5, 2023

12:18 HORAS

Afectaciones en la Línea 6 del Metro CDMX. Alrededor de 10 minutos de espera en estación 18 de Marzo, posibles retrasos en toda la línea.

Chale, yo llevo 10 min en 18 de marzo L6 y nada que pasa. — Dante Bonifaz (@Dante012997) October 5, 2023

10:49 HORAS

"Tren en estación Juárez línea 3 lleva 10 minutos sin moverse y con las luces apagadas", informa un usuario en redes sociales. Toma previsiones.

Tren en estación Juárez línea 3 lleva 10 minutos sin moverse y con las luces apagadas — Alex Tafoya (@DecoraTafoya) October 5, 2023

9:55 HORAS

Línea 7 del Metro CDMX, con reporte en redes sociales de demoras de hasta 15 minutos en el tiempo de espera. Toma previsiones.

15 minutos L7, siempre es lo mismo — Bubbles (@bubbles_sony) October 5, 2023

9:36 HORAS

Usuarios reportan detenciones en la Línea 8 del Metro CDMX. Informan retrasos de hasta 10 minutos. Toma previsiones.

Línea 8 llevamos 10 minutos en la viga !!! — Eduardo Vargas (@EdroJmz) October 5, 2023

8:34 HORAS

¡Toma previsiones! Reclamos en la Línea 3, Línea 8 y Línea 9; con afectaciones de alrededor de 10 minutos en el paso de trenes y pausas constantes. Toma previsiones.

La raza dirección universidad, al full no pasa tren... Como siempre servicio de 💩💩💩 pongan tiempos reales!! — Allan (@allan_alfa585) October 5, 2023

8:16 HORAS

Reportan detención de 15 minutos en estaciones de la Línea A, por lo que hay algunos retraso y afluencia alta.

15 min parados linea A — Thaly0226 (@ThaliaOrtega022) October 5, 2023

8:06 HORAS

Siguen las afectaciones en la Línea 9. Reportan afluencia máxima para entrar al andén. Toma previsiones en ambas direcciones.

7 minutos la línea 9, pues de que línea hablan ???,

Al menos aquí llevamos 10 minutos pic.twitter.com/Hcmv9XqcTt — said eduardo (@saidedu36439368) October 5, 2023

7:18 HORAS

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3 con dirección a Universidad. Hasta 15 minutos de espera por un tren. Toma previsiones. Línea 12, también con demoras y detenciones constantes.

Siempre es lo mismo en la línea 3! Pasan cada 10-15 min Direccion universidad, y dirección indios verdes pasa cada 3 min 😡 — vg.124 🦇 (@vg__04) October 5, 2023

7:11 HORAS

¡Afectaciones en la Línea 9! Alrededor de 20 minutos de transbordo; afluencia muy alta y retrasos. Toma previsiones, pues el Metro de la CDMX informa que se implementa la dosificación de usuarios en Pantitlán.

Buen día. Al llegar a la terminal Pantitlán y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 5, 2023

6:40 HORAS

Durante las primeras horas de este jueves, se registran pocos reclamos en redes sociales respecto al avance de trenes. Informan bajo tránsito de trenes en la Línea A.

Hoy no trabajan en la línea A, digo por qué no hay ningún tren... — Carlos arguelles (@Carlosa49139683) October 5, 2023

6:14 HORAS

Ligeras afectaciones en la Línea 6 del Metro CDMX. Algunos usuarios reportan detención en estación Lindavista que podría afectar con retrasos.