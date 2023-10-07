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¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy sábado 7 de octubre?

Fuerza Informativa Azteca realiza un monitoreo en vivo con las noticias más destacadas que pasan en el Metro CDMX, con especial énfasis en el avance de trenes.

Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy sábado 7 de octubre de 2023?
Metro CDMX en vivo: ¿Qué pasa hoy sábado 7 de octubre de 2023?|X/@Hatakevivanco

Escrito por: Carlos Alberto Pérez y Pilar Espinoza

¡Toma previsiones! Al momento de abordar el Metro CDMX o antes de tomar el servicio, consulta el siguiente monitoreo en vivo con los incidentes que podrían afectar los tiempos de tu trayecto este miércoles sábado 7 de octubre de 2023; en especial con las líneas de mayor afluencia y las estaciones donde hay retrasos.

Por otro lado, te recordamos que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya solamente tiene acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada en Línea 4, Línea 6, Línea 7 y Línea 12; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial, pues la dorada solo va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento

¿Cómo va el avance de trenes en vivo este sábado 7 de octubre?

20:45 HORAS

¡Inician las lluvias en la capital del país! El Metro CDMX informó que debido a las precipitaciones se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L3, L8, LA.

17:16 HORAS

¡Retrasos en la Línea 2! Usuarios informan marcha lenta y demora de trenes en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, ¿qué pasó?

14:59 HORAS

¡Se restablece la circulación en la Línea 8! El Metro CDMX informó que la marcha de trenes es continúa en las estaciones que van de Garibaldi a Constitución de 1917 luego de retirar un tren para revisión.

13:57 HORAS
¡Reportan humo en la Línea 8 del Metro! Usuarios comentan en redes sociales que un vagón del Metro CDMX fue evacuado en la estación Doctores. Toma previsiones por posibles afectaciones en la línea.

13:05 HORAS
Usuarios reportan afectaciones en Línea 3, Línea 5 y Línea 9. Toma previsiones por posible avance de trenos muy lento en estas líneas.

12:10 HORAS
La Línea A del Metro CDMX presenta afectaciones, con demoras en cada estación, de acuerdo con las últimas quejas en redes sociales.

11:00 HORAS
¡Línea 3 detenida! Toda la mañana ha tenido reclamos sobre problemas en este trayecto del Metro CDMX que va de Universidad a Indios Verdes. Toma previsiones.

10:18 HORAS
Siguen las afectaciones en la Línea 2 del Metro CDMX. Tras reanudarse el servicio por maniobras para rescatar una persona en la Línea 2, múltiples usuarios reportan que los trenes siguen sin pasar.

9:45 HORAS
¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa que la Línea 2 se encuentra detenida por maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. Usuarios confirman que toda la línea se encuentra detenida.

8:54 HORAS
El Metro de la CDMX informa que se reabre la estación de San Antonio Abad. De igual forma, prevalecen los reclamos por bajo flujo de trenes en la Línea 3.

8:28 HORAS
Siguen las demoras en la Línea 3 del Metro CDMX. Reportan alrededor de 30 minutos para avanzar tres estaciones entre Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. Toma previsiones.

7:55 HORAS
¡Toma previsiones! El Metro CDMX informa que la estación San Antonio Abad, de la Línea 2, se encuentra cerrada por manifestantes; de igual forma te informamos que la Línea 3 y Línea 7 continúan acumulando reclamos por los prolongados tiempos de espera por un tren.

7:40 HORAS
Toma en cuenta que la Línea 3 del Metro CDMX continúa con avance de trenes lento. Detenciones prolongadas en cada estación.

6:47 HORAS
¡Toma previsiones! Usuarios del Metro CDMX reportan avance de trenes muy bajo en la Línea 3. Reportan afluencia alta para el promedio de sábado a las 7 de la mañana.

6:30 HORAS
La Línea 2 del Metro CDMX acumula algunos reportes de demoras en el paso de trenes. Toma previsiones, por esperas de alrededor de 10 minutos.

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