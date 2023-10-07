¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy sábado 7 de octubre?

¡Toma previsiones! Al momento de abordar el Metro CDMX o antes de tomar el servicio, consulta el siguiente monitoreo en vivo con los incidentes que podrían afectar los tiempos de tu trayecto este miércoles sábado 7 de octubre de 2023; en especial con las líneas de mayor afluencia y las estaciones donde hay retrasos.

Por otro lado, te recordamos que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya solamente tiene acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada en Línea 4, Línea 6, Línea 7 y Línea 12; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial, pues la dorada solo va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento

¿Cómo va el avance de trenes en vivo este sábado 7 de octubre?

20:45 HORAS

¡Inician las lluvias en la capital del país! El Metro CDMX informó que debido a las precipitaciones se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L3, L8, LA.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L3, L8, LA. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 8, 2023

17:16 HORAS

¡Retrasos en la Línea 2! Usuarios informan marcha lenta y demora de trenes en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, ¿qué pasó?

@MetroCDMX no puede haber una línea funcionando en normalidad? Linea 2 DETENIDA. — Aria Roffer (@DysoniaMusic) October 7, 2023

14:59 HORAS

¡Se restablece la circulación en la Línea 8! El Metro CDMX informó que la marcha de trenes es continúa en las estaciones que van de Garibaldi a Constitución de 1917 luego de retirar un tren para revisión.

Buena tarde. La circulación es continúa en la Línea 8, luego de retirar un tren para revisión. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 7, 2023

13:57 HORAS

¡Reportan humo en la Línea 8 del Metro! Usuarios comentan en redes sociales que un vagón del Metro CDMX fue evacuado en la estación Doctores. Toma previsiones por posibles afectaciones en la línea.

Jajaja otro metro en Doctores ya está echando humo, aparte de lo tardado lo descuidado qué tienen todas las líneas 😅 pic.twitter.com/KvnjihcII6 — 𝔏uis ℜivas (@_lrivasl_) October 7, 2023

13:05 HORAS

Usuarios reportan afectaciones en Línea 3, Línea 5 y Línea 9. Toma previsiones por posible avance de trenos muy lento en estas líneas.

Y a qué hora dan servicio en Línea 5? Mucha gente en Pantitlán — ☆ Lukas ☆ (@lula_rh) October 7, 2023

12:10 HORAS

La Línea A del Metro CDMX presenta afectaciones, con demoras en cada estación, de acuerdo con las últimas quejas en redes sociales.

Ya o todavía no? Línea A detenida — ☆ Lukas ☆ (@lula_rh) October 7, 2023

11:00 HORAS

¡Línea 3 detenida! Toda la mañana ha tenido reclamos sobre problemas en este trayecto del Metro CDMX que va de Universidad a Indios Verdes. Toma previsiones.

Pinche metro culero ya llevo 15 min aquí 🙄🙄 pic.twitter.com/94POXChu6E — Mr. N ⚖️💙🤍 (@Sancocho98) October 7, 2023

10:18 HORAS

Siguen las afectaciones en la Línea 2 del Metro CDMX. Tras reanudarse el servicio por maniobras para rescatar una persona en la Línea 2, múltiples usuarios reportan que los trenes siguen sin pasar.

Nop. No mientan seguimos parados. — El_Misa (@El_Misa) October 7, 2023

9:45 HORAS

¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX informa que la Línea 2 se encuentra detenida por maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. Usuarios confirman que toda la línea se encuentra detenida.

En cuatro caminos están detenidos todos los trenes pic.twitter.com/UjfesMOWU8 — José Luis Vivanco (@Hatakevivanco) October 7, 2023

8:54 HORAS

El Metro de la CDMX informa que se reabre la estación de San Antonio Abad. De igual forma, prevalecen los reclamos por bajo flujo de trenes en la Línea 3.

Muevelas con la línea 3, ya se mamaron, no pasan vagones y ni siquiera es entre semana 🖕🏼 — Elmer Homero mero (@maiden_aaron) October 7, 2023

8:28 HORAS

Siguen las demoras en la Línea 3 del Metro CDMX. Reportan alrededor de 30 minutos para avanzar tres estaciones entre Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. Toma previsiones.

Casi media hora para avanzar 3 estaciones de universidad a Miguel Ángel — margo (@aconcatUwU) October 7, 2023

7:55 HORAS

¡Toma previsiones! El Metro CDMX informa que la estación San Antonio Abad, de la Línea 2, se encuentra cerrada por manifestantes; de igual forma te informamos que la Línea 3 y Línea 7 continúan acumulando reclamos por los prolongados tiempos de espera por un tren.

En la línea 7 ya se tardó más de 10 minutos que pase un metro 😮‍💨😒🙄 — wetto2512 (@wetto251284105) October 7, 2023

7:40 HORAS

Toma en cuenta que la Línea 3 del Metro CDMX continúa con avance de trenes lento. Detenciones prolongadas en cada estación.

Linea 3 dirección universidad MUY LENTO,AVANZAN Y FRENAN DE GOLPE, VUELVE AVANZAR FRENA Y SE QUEDA HACIENDO BASE EN CADA ESTACIÓN,NO PUEDE SER⚠️⚠️‼️‼️ — cosmetycs.sc@gmail.com (@laborreguita_X2) October 7, 2023

6:47 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios del Metro CDMX reportan avance de trenes muy bajo en la Línea 3. Reportan afluencia alta para el promedio de sábado a las 7 de la mañana.

Que sucede en la línea 3 no hay trenes en indios verdes hay muchísima gente para ser sábado a esta hora — Luis Flores (@LuisA7F) October 7, 2023

6:30 HORAS

La Línea 2 del Metro CDMX acumula algunos reportes de demoras en el paso de trenes. Toma previsiones, por esperas de alrededor de 10 minutos.