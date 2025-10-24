Las actualizaciones más importantes del Metro CDMX hoy viernes 24 de octubre: ¿Qué Líneas tienen retrasos?
No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 24 de octubre, para que puedas tomar precauciones en tu camino.
Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este viernes 24 de octubre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos.
Metro EN VIVO
Retrasos en Línea 7
Usuarios en redes sociales comentan al Metro CDMX que agilicen la Línea 7 con dirección a Barranca del Muerto.
Retrasos Línea 3
Siguen los retrasos en la Línea 3, tómalo en cuenta.
Importantes retrasos en Línea 3
Usuarios en redes sociales afirman que la Línea 3 tiene importantes retrasos, en la estación Guerrero se encuentra muy lleno.
¿La estación Zócalo Tenochtitlán está abieta?
El Metro CDMX informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio.
Retrasos en Línea 7
El Metro CDMX informó que se realiza evisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes.
Comienza el servicio en el Metro CDMX este viernes
Inicia el servicio en el Metro CDMX. La temperatura en la CDMX será de una máxima de 26° y una mínima de 12°C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 26° C Mín. 12° C pic.twitter.com/JkeaxKB1m2— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 24, 2025