¡Se los llevó! Video de ciclista en CDMX embistiendo a peatones en CDMX

Un ciclista en la Ciudad de México (CDMX) a bordo de una bicicleta eléctrica atropelló a un grupo de peatones que cruzaba una avenida de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

El momento exacto quedó grabado por las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México conocido como C5.

Video de ciclista en CDMX embistiendo a peatones

A través de las redes sociales del C5 se dio a conocer el video en el que se observa que un ciclista iba a gran velocidad y se llevó a los peatones que se disponíanna cruzar.

Tras percartarse de la situación, varios transeúntes y personas en motocicleta se acercaron al lugar del accidente para apoyar a las personas que habían sido embestidas.

De acuerdo con la información de las autoridades, un ciudadano reportó al número de emergencias 911 que una bicicleta eléctrica atropello a varias personas en la alcaldía.

Cámaras de video vigilancia captaron el momento en el que el conductor de una bicicleta eléctrica atropella a un grupo de peatones que cruzaba una avenida de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.



Paramédicos atendieron a tres personas por lesiones múltiples, ninguna ameritó… pic.twitter.com/ObasocVwh6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

Tres personas resultaron lesionadas tras ser atropelladas por ciclista en CDMX

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio y atendieron a a tres personas por lesiones múltiples, de las cuales ninguna ameritó traslado hospitalario.

El C5 coordinó de inmediato la atención. Asimismo, una patrulla de la SSC arribó al lugar en espera de la llegada de la ambulancia para poder revisar a los lesionados.

Luego de ser atendidas, las personas involucradas fueron diagnosticadas con golpes sin requerir traslado.

Del ciclista implicado se desconoce el estado de salud y si fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para deslindar responsabilidades, o bien, ante un juez para definir su situación jurídica.

Ciclovías en CDMX, el terror para quienes usan bicis

Usar bicicleta en CDMX se ha vuelto complicado a la hora de rodar por ciclovías que no cuentan con las condiciones óptimas para ello.

En la capital se cuentan con casos en los que personas, al usar alguna ciclovía, han quedado expuestas a peligros, como es el caso de Evelyn Sánchez. A continuación su historia.