Concretan golpe al CJNG: capturan a “Aurora”, clave en el huachicol

Dentro de las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del extinto Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", no solo está el negocio del tráfico de drogas.

Autoridades de seguridad federales lograron un arresto que pone en evidencia otra actividad ligada al cártel de las cuatro letras: el huchicol o robo de combustible.

Capturan a Rafael N", “Aurora”, por nexos con el CJNG y el huachicol

El personaje clave que fue detenido es Rafael "N", alias “Aurora”, identificado como uno de los presuntos operadores del huachicol del CJNG.

Fuerzas de seguridad federales lo detuvieron en la colonia Rosa de Castilla, del municipio de Uruapan, Michoacán, zona de México en la que fue asesinado a balazos el alcalde Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025.

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¿Quién es "Aurora", sujeto ligado al CJNG y el huachicol?

Rafael "N" tiene 35 años y es conocido como “Rafa” y/o “Aurora”, de acuerdo con informes de seguridad federales.

Es presunto integrante del CJNG vinculado con delitos contra la salud, traspaleo, delincuencia organizada y robo de hidrocarburos.

Además está imputado dentro de una carpeta de investigación en Michoacán, por delitos de privación ilegal de la libertad y receptación.

Decomisan armas, droga y un auto a "Aurora" en Uruapan

Labores de inteligencia y, en seguimiento a las actividades del CJNG, se identificó a uno de sus presuntos integrantes.

Con la información obtenida, se implementaron vigilancias fijas y móviles que permitieron obtener su ubicación y zona de movilidad en la colonia Rosa de Castilla del municipio de Uruapan, donde se desplegó un operativo y se realizó su detención.

En esta acción se aseguró un arma de fuego, cinco cartuchos útiles, cinco dosis de droga y un vehículo. Rafael “N”, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En su captura participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.