¡Zafarrancho en el Zócalo de la CDMX! Integrantes de la CNTE se agarran a golpes con policías de tránsito

El Zócalo de la CDMX se convirtió en una olla de presión este miércoles 18 de marzo. Lo que inició como una marcha organizada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), terminó en un zafarrancho de empujones y golpes a unos cuantos metros de la Plaza de la Constitución. El intento de los integrantes por meter sus vehículos de sonido al Zócalo desató un enfrentamiento directo con los policías de tránsito.

Integrantes de la CNTE y policías de tránsito se agarran a golpes en el Zócalo

La chispa que encendió el conflicto fue el bloqueo a tres camionetas pertenecientes a la Coordinadora. Los agentes de tránsito les cerraron el paso en el cruce de las calles Palma y 5 de Mayo, argumentando razones de seguridad vial. Sin embargo, los integrantes de la CNTE, decididos a que sus consignas se escucharan con fuerza frente a la sede del Poder Ejecutivo, no tomaron a bien la restricción, lo que dio paso a los primeros roces físicos.

La CNTE intenta meter una camioneta al Zócalo

En un movimiento desesperado, los manifestantes subieron una de las camionetas cargada con bocinas a la banqueta para intentar burlar el cerco policial. El vehículo avanzó entre la gente, pero fue interceptado nuevamente en la esquina de Monte de Piedad.

Ahí, los ánimos terminaron de explotar: hubo intercambio de golpes y jaloneos entre civiles y uniformados. Finalmente, para evitar que la violencia escalara a mayores, las autoridades cedieron y permitieron el ingreso de las unidades al Zócalo.

¿Cuál es la ruta de la marcha de la CNTE?

Este altercado fue el cierre de una movilización que comenzó a las 9:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Miles de docentes caminaron por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central antes de enfilarse hacia la Plaza de la Constitución.

#AlMomento | La policía no permite el ingreso de las camionetas de los integrantes de la CNTE en la esquina de Palma y 5 de Mayo.https://t.co/KpMcew0j5r pic.twitter.com/H1NSbCXw96 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026

¿Por qué tanto enojo? Las 4 deudas del gobierno hacia la CNTE

Detrás de los empujones hay un pliego petitorio que el magisterio considera irrenunciable. Exigen un aumento salarial del 100%, la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 (que afecta sus jubilaciones), la abrogación de las reformas educativas y que se reabran las mesas de diálogo con el Gobierno Federal.

Para los maestros, este plantón de 72 horas es la única forma de que sus demandas no se queden en el olvido, aunque eso signifique dejar los pupitres vacíos hasta el próximo lunes.

Plantón de la CNTE en el Zócalo de la CDMX, ¿cuánto durará?

Se espera que los docentes permanezcan en el Zócalo de la CDMX hasta el viernes 20 de marzo, lo que mantendrá cerradas varias vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades recomiendan evitar la zona y usar alternativas como Izazaga o el Eje 1 Norte, pues el ambiente sigue tenso y el diálogo, por ahora, parece estar lejos de concretarse.