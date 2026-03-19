20 años de cárcel al youtuber “Fer Italia": el delito que lo mandó a una celda

Luis Fernando Padilla Manzo, un youtuber conocido como "Fer Italia" pasará sus días en la cárcel al recibir de un juez una sentencia de 20 años de prisión por una investigación en donde la víctima fue una menor de 16 años de edad.

El creador de contenido fue detenido en una plaza comercial en el municipio de Huixquilucan, Estado de Mpexico, el 28 de agosto de 2024 y enviado al penal de Barrientos en el municipio de Tlalnepantla.

¿De qué acusaron al youtuber "Fer Italia" para ser sentenciado?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este miércoles 18 de marzo de 2026 que "Fer Italia" fue sentenciado a 20 años de prisión.

Luis Fernando Padilla Manzo fue encontrado culpable del delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años, a quien agredió en dos ocasiones.

En la audiencia de individualización de sanciones, derivada del fallo condenatorio en contra de este sujeto, un juez determinó penas de 10 años de prisión por cada uno de los ilícitos.

Menor fue agredida por el youtuber "Fer Italia" el mismo año

De acuerdo con las investigaciones Luis Fernando Padilla, agredió en dos ocasiones a la víctima al interior del domicilio del sujeto ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, en Huixquilucan.

La primera vez fue el 11 de enero de 2024 cuando el sentenciado, con base en engaños, trasladó a la víctima al lugar señalado y cometió la violación.

La segunda ocasión sucedió el 22 de marzo del mismo año, cuando amenazó a la adolescente con difundir fotos y videos de índole sexual de ella, por lo que la llevó nuevamente al domicilio referido para agredirla nuevamente.

Investigan a "Fer Italia" por agredir a su expareja

El youtuber también enfrenta otro proceso judicial por el delito de violación en agravio de una mujer, quien fuera su pareja, a quien agredió en el mismo inmueble ubicado en Huixquilucan, por lo que este 19 de marzo se llevará a cabo la audiencia intermedia para el desahogo de la acusación.

