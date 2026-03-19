Exalcalde de Tequila ligado al CJNG insiste en dejar la cárcel y esto hizo

Un juez federal concedió la suspensión definitiva a Diego "N", exalcalde de Tequila, Jalisco, señalado de supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", abatido el 22 de febrero de 2026.

Diego "N" se encuentra encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex) tras ser detenido el 5 de febrero por fuerzas de seguridad federales.

Exalcalde de Tequila busca echar abajo vinculación a proceso

El exalcalde busca revertir la vinculación a proceso que se le dictó por el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer secuestro, con la agravante de que era servidor público al momento de privar de la libertad a dos víctimas.

La medida no implica que obtiene su libertad. El fallo de Jorge Adrián Cruz Flores, juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, solo impide que se inicia la siguiente etapa del juicio, hasta que no se resuelva de fondo el amparo.

El expediente habla: Así operó Diego ‘N’, exalcalde de Tequila acusado de pactar con el CJNG

El CJNG y supuestos nexos con el exalcalde de Tequila

El ex presidente municipal fue detenido en seguimiento a la Operación Enjambre, ejecutada el 22 de noviembre de 2024 en el Edomex para detener a servidores públicos investigados por nexos con el crimen organizado.

Diego "N", en mayo de 2025, fue citado a declarar ante la fiscalía de Sinaloa por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, en el evento llamado Los Señores del Corrido en Zapopan el 29 de marzo de ese año, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

Ligan red de corrupción con el exalcalde de Tequila

Diego "N" fue detenido al ser investigado por probablemente extorsionar a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar presuntamente relacionado con una célula delictiva del CJNG, de acuerdo con informes de autoridades federales.

Informes de seguridad señalan que presuntamente lidera una red de corrupción en el Ayuntamiento de Tequila y con ella servidores públicos al parecer extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de probablemente desviar recursos del erario público.

Junto con él fueron detenidos Juan Manuel “N”, Director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, Director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, Director de Obras Públicas, también por estar presuntamente vinculados al CJNG.