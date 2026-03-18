Feminicidio de Jarim, exalumna de la UAEMéx: se revelan datos del caso tras captura de sujeto

Luego del feminicidio de Jarim Virginia Roldán Teja, exalumna de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), fue detenido en el municipio de Metepec un presunto responsable.

La joven de 25 años perdió la vida en Toluca y su cuerpo fue encontrado por sus familiares, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

¿Quién es el presunto implicado en el feminicidio de exalumna de la UAEMéx?

Agentes arrestaron a un probable implicado llamado Fernando “N” por su probable participación en el delito de feminicidio, hechos registrados el pasado 4 de marzo.

De acuerdo con la investigación ministerial, se pudo determinar que el día de los hechos, un hombre se encontraba acechando cerca del departamento que habitaba la víctima, en espera de que la joven llegara.

Presunto feminicida de exalumna de la UAEMéx la conocía

Una vez que Jarim Virginia Roldán Teja ingresó a su departamento, este sujeto habría aprovechado su relación de confianza previa para poder entrar al domicilio ubicado en la colonia Universidad en Toluca.

Fernando "N" la habría agredido hasta privarla de la vida a consecuencia de edema cerebral secundario a asfixia mecánica, en su modalidad de estrangulación, para posteriormente huir del lugar.

El Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a Fernando “N” como posible partícipe de este ilícito.

Con los datos recabados y aportados por la Fiscalía, se obtuvo la orden de aprehensión en contra de este sujeto, misma que fue cumplimentada en la colonia San Salvador Tizatlalli, en Metepec.

Familia de Jarim Virginia acudió a verla y la encontró sin vida

Previamente, la familia de Jarim Virginia la contactó, pero no lograron comunicarse con ella y optaron por ir a su casa para corroborar que estuviera bien.

Cuando sus familiares de la víctima, al no saber de su paradero, acudieron el día 7 de marzo al departamento de la joven, en donde fue localizado su cuerpo.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) lamentó el fallecimiento de la joven, quien formó parte de su comunidad. En un comunicado, expresó su solidaridad con familiares y amistades de Jarim y aseguró que ya estableció contacto con autoridades para dar seguimiento al caso.

¿Qué sentencia podría recibir presunto implicado en feminicidio de Jarim?

Fernando “N” fue puesto a disposición de un juez en un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, en espera de definir la situación legal del imputado, en tanto deberá permanecer en prisión preventiva justificada.

El delito de feminicidio en el Estado de México se encuentra previsto y sancionado por el numeral 281, primer párrafo, fracciones I, III, IV segundo párrafo, en relación con los artículos 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I inciso c), todos del Código Penal vigente en la entidad. Las penalidades para el o los responsables de este ilícito van de los 40 a 70 años de prisión.