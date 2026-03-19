¿Por qué se reunió Omar García Harfuch con Kash Patel, director del FBI?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, se reunió en Washington, Estados Unidos, Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en representación del Gabinete de Seguridad.

Este encuentre se da luego de la detención de varios criminales en México y que eran buscados por autoridades de ese país, nación que incluso colocó como objetivo a narcotraficantes mexicanos con acusaciones en Estados Unidos.

Así celebró EU entrega de 37 capos de cárteles mexicanos en medio de la presión de Trump

¿Qué pasó en la reunicón de García Harfuch con el director del FBI?

En el encuentro reafirmaron la cooperación bilateral y a través de un mensaje en sus redes sociales, el funcionario reconoció que derivado de un intercambio de información, autoridades mexicanas han detenido a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI.

También se destacó que se ha concretado la detención de otros criminales. García Harfuch afirmó que se seguirá trabajando para reducir la violencia en México.

"En Washington, me reuní con el director del FBI, Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad. Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos.

"Derivado de este intercambio de información, autoridades mexicanas han detenido en nuestro país a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como la detención de otros generadores de violencia que afectan a nuestro país", piblicó en X.

En Washington, me reuní con el director del @FBI @FBIDirectorKash Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad.

Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con… pic.twitter.com/HIJqhLlsHR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 19, 2026

México envía EU a 37 peligrosos reos

El 20 de enero pasado se dio a conocer que 36 hombres y una mujer acusados de diversos delitos, entre ellas narcotraficantes de cárteles de gran peso en el país, fueron enviados de México a Estados Unidos.

Omar García Harfuch dio a conocer ese día el envío de estas personas, quienes fueron trasladadas desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Los 37 acusados fueron trasladados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.

El funcionario indicó que los 37 son “operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”. Aquí te dejamos la lista completa de los criminales que fueron enviados, entre ellos, gente de los cárteles de Los Beltrán Leyva, Los Zetas y CJNG.