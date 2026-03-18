Cae “La Maracucha” en CDMX: presunta líder del Tren de Aragua en Cuauhtémoc

En un operativo, se logró la captura de Yorbelis “N”, “La Maracucha”. La detención se llevó a cabo en la colonia Buenavista situada dentro de la alcaldía Cuauhtémoc en la capital del país.

Esta acción es el resultado directo de una serie de labores de inteligencia y seguimiento que dieron inicio en el año 2025, enfocadas en desarticular células delictivas con presencia en la zona central de la Ciudad de México.

En seguimiento a trabajos de investigación iniciados en 2025, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico, en coordinación con @SSC_CDMX, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Yorbelis “N”, alias “La Maracucha”, integrante del… pic.twitter.com/0MWcabXX6Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 18, 2026

Captura de "La Maracucha" en la colonia Buenavista

La imputada es señalada como una pieza activa dentro de la estructura criminal denominada Tren de Aragua, un grupo de origen extranjero que ha sido catalogado por el gobierno de Estados Unidos como una organización de naturaleza narcoterrorista.

La intervención fue ejecutada por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El cumplimiento de la orden judicial responde a cargos de delincuencia organizada y trata de personas en su modalidad agravada.

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De acuerdo con los reportes derivados de las indagatorias, la mujer operaba principalmente en distintos establecimientos de hospedaje ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc. En estos inmuebles, se presume que realizaba labores de captación de mujeres con la finalidad de someterlas a esquemas de explotación sexual.

Vínculos con el Tren de Aragua y actividades ilícitas

Además de estas actividades, las autoridades vinculan a la hoy detenida con una amplia gama de ilícitos que incluyen la extorsión a comercios y el cobro de cuotas ilegales, mejor conocido como cobro de piso. Asimismo, se le atribuye la responsabilidad en la logística de distribución de sustancias prohibidas y narcóticos en los sectores donde mantenía su influencia.

El arresto de alias “La Maracucha” no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia integral que ha incluido previamente la ejecución de diversos cateos a propiedades sospechosas, revisiones de carácter administrativo y el aseguramiento de otros individuos pertenecientes a la misma organización.

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Estas diligencias previas permitieron a los investigadores establecer un mapa claro sobre la operación del Tren de Aragua en la Ciudad de México, vinculando directamente a sus integrantes con el narcomenudeo y las redes de trata que se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas en la zona metropolitana.

Delitos imputados: Trata de personas y delincuencia organizada

La orden de aprehensión que pesaba sobre Yorbelis “N” subraya la gravedad de las acusaciones, al tratarse de delitos que impactan profundamente en el tejido social y la seguridad pública.

La mujer ha sido puesta a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar su proceso legal conforme a las leyes vigentes, mientras que las instituciones de seguridad mantienen la vigilancia en la colonia Buenavista y sus alrededores para prevenir nuevos asentamientos de esta agrupación.

