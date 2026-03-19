Metro CDMX EN VIVO hoy 19 de marzo: Sigue el avance de trenes, estaciones cerradas y reportes

El Sistema de Transporte Colectivo indica que hay cuatro líneas con alta afluencia de usuarios:

Línea 2: Tasqueña - Cuatro Caminos.

Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi.

Línea 9: Tacubaya a Pantitlán.

Línea A: Pantitlán a La Paz.

El organismo indica que la circulación de trenes es continua.