Metro CDMX EN VIVO hoy 19 de marzo: Sigue el avance de trenes, estaciones cerradas y reportes
¿Vas tarde al trabajo o a la escuela? Revisa cómo va el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados hoy jueves.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento en tiempo real, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, con el fin de que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 19 de marzo de 2026.
Metro CDMX EN VIVO hoy 19 de marzo: Sigue el avance de trenes, estaciones cerradas y reportes
3 líneas con alta afluencia
El STC informa que al momento tres líneas presentan alta afluencia:
- Línea 3: Universidad a Indios Verdes.
- Línea 4: Martín Carrera a Santa Anita.
- Línea 12: Tláhuac a Mixcoac.
El organismo alerta que ello puede generar mayores tiempos de espera en andenes y para abordar los convoyes.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 19, 2026
Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 4 y 12, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Te recomendamos anticipar tu… pic.twitter.com/blyUEY5Jy1
Retrasos en línea 4
Pasajeros en la terminal Martín Carrera de la Línea 4 denuncian que no ha salido un tren en 10 minutis hacia Santa Anita.
Casi 10 minutos de espera en la terminal martín carrera dirección santa anita— Monse Ortiz (@monse_ortiz) March 19, 2026
Qué pasa????
Aglomeraciones en Línea 12
Pasajeros de la Línea 12 indican que es imposible subir a los trenes debido a la gran cantidad de gente en la estacíon Nopalera en dirección a Mixcoac.
@MetroCDMX imposible subir!! estación nopalera dirección Mixcoac, 7:10am hoy 19 de marzo 2026! pic.twitter.com/vp6tNYGZJC— Diana Romero (@DianaRo61506686) March 19, 2026
4 líneas con alta afluencia
El Sistema de Transporte Colectivo indica que hay cuatro líneas con alta afluencia de usuarios:
- Línea 2: Tasqueña - Cuatro Caminos.
- Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi.
- Línea 9: Tacubaya a Pantitlán.
- Línea A: Pantitlán a La Paz.
El organismo indica que la circulación de trenes es continua.
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 19, 2026
En las Líneas 2, 8, 9 y A se registra alta afluencia; sin embargo, la circulación de los trenes es continua.
Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Mantente informado a través de nuestros… pic.twitter.com/XIwy47uDom
Retrasos en la Línea 9
Usuarios indican que los trenes en la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya, están detenidos la mañana de este jueves.
Muevan la línea 9 Por dios!!!!— Astrid (@LeslieBQQ) March 19, 2026