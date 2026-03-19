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Metro CDMX EN VIVO hoy 19 de marzo: Sigue el avance de trenes, estaciones cerradas y reportes

¿Vas tarde al trabajo o a la escuela? Revisa cómo va el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados hoy jueves.

Torniquetes de ingreso al Metro Zócalo.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras,Viridiana Castillo

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento en tiempo real, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, con el fin de que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 19 de marzo de 2026.

Metro CDMX EN VIVO hoy 19 de marzo: Sigue el avance de trenes, estaciones cerradas y reportes

3 líneas con alta afluencia

El STC informa que al momento tres líneas presentan alta afluencia:

  • Línea 3: Universidad a Indios Verdes. 
  • Línea 4: Martín Carrera a Santa Anita.
  • Línea 12: Tláhuac a Mixcoac. 

El organismo alerta que ello puede generar mayores tiempos de espera en andenes y para abordar los convoyes.

Retrasos en línea 4

Pasajeros en la terminal Martín Carrera de la Línea 4 denuncian que no ha salido un tren en 10 minutis hacia Santa Anita.

Aglomeraciones en Línea 12

Pasajeros de la Línea 12 indican que es imposible subir a los trenes debido a la gran cantidad de gente en la estacíon Nopalera en dirección a Mixcoac.

4 líneas con alta afluencia

El Sistema de Transporte Colectivo indica que hay cuatro líneas con alta afluencia de usuarios:

  • Línea 2: Tasqueña - Cuatro Caminos. 
  • Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi.
  • Línea 9: Tacubaya a Pantitlán. 
  • Línea A: Pantitlán a La Paz. 

El organismo indica que la circulación de trenes es continua.

Retrasos en la Línea 9

Usuarios indican que los trenes en la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya, están detenidos la mañana de este jueves.

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