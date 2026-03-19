Huachicol fiscal llega a la Suprema Corte por caso de 173 millones de pesos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraerá un caso de huachicol fiscal. Se trata del expediente de Edgar Marín Meza Moreno, señalado por contrabandear 21.5 millones de litros de diésel equivalentes a 173 millones de pesos, través de una compañía.

El huachicol fiscal ha sido un problema en México que no se detiene. El negocio del robo de combustible, según la Procuraduría Fiscal, sería de 600 mil millones de pesos.

Prometieron acabar con el robo de combustible, pero fortalecieron la red del huachicol fiscal

¿Qué se sabe del caso de huachicol que llegó a la Suprema Corte?

Los ministros determinaron por unanimidad atraer un recurso de queja que busca determinar si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede impugnar la resolución de un Tribunal Colegiado en Veracruz, el cual decidió revocar la vinculación a proceso de Meza Moreno en noviembre de 2025,

Lo anterior con el argumento que la Fiscalía General de la República (FGR) no dio intervención a la Dirección General Jurídica de Aduanas de México, organismo facultado para representar al Estado en casos de contrabando, mismo que desde 2022 asumió las facultades que tenía el SAT respecto al tema aduanero.

Ahora los ministros resolverán si el SAT puede representar al gobierno en casos de contrabando o únicamente la Dirección de General Jurídica de Aduanas de México.

Empresa provocó quebranto de 30 mil mdp por huachicol fiscal

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que la empresa Marlaya SA de CV provocó un quebranto de 30 mil millones de pesos mediante el huachicol fiscal, el mayor recurso desviado en una sola acción del que se tenga registro.

Según las investigaciones, el rastro del combustible ilegal llega hasta las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El gobierno terminó comprando insumos a esta red de contrabando, alimentando con dinero público una estructura de empresas fantasma.

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La Fiscalía General de la República (FGR) inició 35 mil 605 carpetas de investigación por delitos relacionados con el “huachicol” entre 2019 y 2025.

Los estados que concentran el mayor número de denuncias por pinchazos a ductos e infraestructura de Pemex son Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Puebla.