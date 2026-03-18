Reportan fuerte incendio en una fábrica de Iztapalapa

Un fuerte incendio al interior de una fábrica en la Ciudad de México (CDMX), específicamente en la alcaldía Iztapalapa, moviliza a equipos de emergencia la tarde de este miércoles, luego de que vecinos alertaran sobre el siniestro.

De acuerdo con reportes oficiales, el fuego se registra en una bodega de aproximadamente 300 metros cuadrados donde se almacena poliuretano, ubicada en la colonia Santa Martha Acatitla.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y cuerpos de auxilio ya se encuentran en el lugar, donde trabajan para controlar el fuego y evitar que se propague a zonas aledañas.

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