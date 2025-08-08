Metro CDMX: Lo que debes saber del servicio HOY 8 de agosto | Avance lento den Línea 2
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 8 de agosto de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
Revisa qué pasa en el Metro CDMX además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy viernes 8 de agosto de 2025.
Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance, detenciones, retrasos, marchas de seguridad, entre otras situaciones en este sistema de transporte.
Largas esperas entre estaciones de la Línea 3
“¿Que pasa en la línea 3?, una vez más está parándose demasiado tiempo en cada estación, aparte también se para en lo túneles. Están tratando de que nos desesperemos?, que no lleguemos a los trabajos, destinos?, es a propósito?”, señalan usuarios del Metro CDMX.
Que pasa en la línea 3?, una vez más está parándose demasiado tiempo en cada estación, aparte también se para en lo túneles. Están tratando de que nos desesperemos?, que no lleguemos a los trabajos, destinos?, es a propósito?— ed lara (@edgardo_lara) August 8, 2025
¿Problemas en Línea 2 y Línea A?
¿Qué pasa en Línea 2? “Hoy la línea 2 va bien o van a salir con sus mamadas como toda la semana?”, reportan usuarios del Metro CDMX. Por otra parte, en la Línea A, los usuarios cuestionan sobre qué pasa en sus trayectos durante la jornada de este viernes:
Hoy la línea 2 va bien o van a salir con sus mamadas como toda la semana? @ClaraBrugadaM— beto (@mabegova) August 8, 2025
Esperas de hasta 5 minutos en Línea 2
Usuarios del Metro CDMX reportan avance lento con esperas de hasta 5 minutos en estaciones de la Línea 2 con dirección a metro Cuatro Caminos; las complicaciones comienzan desde Ermita.
Linea 2 mas de 5 minutos dirección Cuatro Caminos, servicio lento desde Ermita.— Yeicob_ Olalde (@emcjimo) August 8, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy viernes 8 de agosto de 2025
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda para los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio), que ya permanece abierta por completo luego de los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 12° C. pic.twitter.com/56ln9FNUgC— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 8, 2025