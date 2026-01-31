Evacúan de crucero a turista con síntomas de malaria frente a Isla Mujeres

Un turista de la India que viajaba a bordo del crucero Harmony of the Seas fue evacuado de emergencia por síntomas de malaria cuando la embarcación se encontraba a aproximadamente 35 minutos de Isla Mujeres, Quintana Roo .

La Secretaría de Marina respondió a la llamada del Oficial en Jefe del buque luego de que el pasajero presentara fiebre alta y plaquetas bajas, síntomas compatibles con esta enfermedad. El hombre fue trasladado en una embarcación menor hacia Puerto Juárez, donde ingresó a un hospital para atención especializada.

| Secretaría de Marina

No se han reportado más casos similares a bordo, pero se activaron protocolos de salud marítima para descartar riesgos adicionales a pasajeros y tripulación.

¿Qué es la malaria?

La malaria , también llamada paludismo , es una enfermedad infecciosa causada por parásitos del género Plasmodium.

Se transmite exclusivamente por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles infectados, y no se contagia de persona a persona por contacto directo.

Síntomas comunes :



Fiebre alta y escalofríos

Dolor de cabeza y fatiga intensa

Plaquetas bajas y anemia

En casos severos, complicaciones orgánicas que pueden poner en riesgo la vida si no se trata a tiempo

Juntos contra el #Paludismo



Adopta las siguientes medidas de prevención para protegerte del paludismo.



Conoce más en ➡️ https://t.co/mH9RCkMslv#MeCuido #PorAmorALaVida pic.twitter.com/mjQLIuL6Eq — SALUD México (@SSalud_mx) August 27, 2023

La malaria, una infección controlada en México pero activa en el mundo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , la malaria continúa siendo una carga importante en salud pública global. En 2024 se registraron 282 millones de casos en todo el mundo, con alrededor de 610 mil muertes, concentradas principalmente en África.

En México, la malaria es considerada controlada, aunque persisten casos en algunas regiones del sur y sureste del país. En 2025 se reportaron 84 casos confirmados y tres defunciones, principalmente en Chiapas.

Datos oficiales de la Dirección General de Epidemiología de México muestran que en años recientes, las cifras han permanecido por debajo de los niveles endémicos de otras regiones.

With the tools we have today, no one should die from #malaria.



But cases are rising again. In 2024, 282 million people were infected and 610 000 died, mostly young children in Africa.



⚠️ Drug resistance

⚠️ Conflict

⚠️ Climate shocks

⚠️ Funding gaps

are stalling progress to… pic.twitter.com/WYrEuALY8F — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 4, 2025

¿Cómo se previene la malaria?

La clave para prevenir la malaria es minimizar la exposición a mosquitos en áreas donde la enfermedad es endémica. Las principales medidas incluyen:



Usar repelentes y mosquiteros

Eliminar agua estancada donde se reproducen mosquitos

Diagnóstico y tratamiento en quienes presenten síntomas