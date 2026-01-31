Logo Inklusion Sitio accesible
Evacúan de crucero a turista con síntomas de malaria frente a Isla Mujeres

Un pasajero de la India fue trasladado de emergencia desde el crucero Harmony of the Seas, a 35 minutos de Isla Mujeres, tras presentar síntomas de malaria.

evacuación de pasajero de la India del crucero Harmony of the seas por parte de un equipo especializado de la Secretaría de Marina cerca de Isla Mujeres, Quintana Roo
Entre los síntomas comunes de la malaria están fiebre alta y plaquetas bajas | Secretaría de Marina
Escrito por:  Viridiana Castillo

Con información de: Silvia Otero

Un turista de la India que viajaba a bordo del crucero Harmony of the Seas fue evacuado de emergencia por síntomas de malaria cuando la embarcación se encontraba a aproximadamente 35 minutos de Isla Mujeres, Quintana Roo .

La Secretaría de Marina respondió a la llamada del Oficial en Jefe del buque luego de que el pasajero presentara fiebre alta y plaquetas bajas, síntomas compatibles con esta enfermedad. El hombre fue trasladado en una embarcación menor hacia Puerto Juárez, donde ingresó a un hospital para atención especializada.

evacuación de pasajero de la India del crucero Harmony of the Seas frente a Isla Mujeres, Quintana Roo
| Secretaría de Marina

No se han reportado más casos similares a bordo, pero se activaron protocolos de salud marítima para descartar riesgos adicionales a pasajeros y tripulación.

¿Qué es la malaria?

La malaria , también llamada paludismo , es una enfermedad infecciosa causada por parásitos del género Plasmodium.

Se transmite exclusivamente por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles infectados, y no se contagia de persona a persona por contacto directo.

Síntomas comunes:

  • Fiebre alta y escalofríos
  • Dolor de cabeza y fatiga intensa
  • Plaquetas bajas y anemia
  • En casos severos, complicaciones orgánicas que pueden poner en riesgo la vida si no se trata a tiempo

La malaria, una infección controlada en México pero activa en el mundo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , la malaria continúa siendo una carga importante en salud pública global. En 2024 se registraron 282 millones de casos en todo el mundo, con alrededor de 610 mil muertes, concentradas principalmente en África.

En México, la malaria es considerada controlada, aunque persisten casos en algunas regiones del sur y sureste del país. En 2025 se reportaron 84 casos confirmados y tres defunciones, principalmente en Chiapas.

Datos oficiales de la Dirección General de Epidemiología de México muestran que en años recientes, las cifras han permanecido por debajo de los niveles endémicos de otras regiones.

¿Cómo se previene la malaria?

La clave para prevenir la malaria es minimizar la exposición a mosquitos en áreas donde la enfermedad es endémica. Las principales medidas incluyen:

  • Usar repelentes y mosquiteros
  • Eliminar agua estancada donde se reproducen mosquitos
  • Diagnóstico y tratamiento en quienes presenten síntomas

