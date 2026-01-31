Logo Inklusion Sitio accesible
Sigue la MARCHA LENTA en las Líneas 1 y 2; toma tus precauciones

Antes de salir de casa no olvides consultar el minuto minuto que traemos para ti sobre el avance de las 12 Líneas del Metro CDMX; checa si hay estaciones cerradas.

Consulta, en nuestro minuto a minuto sobre el avance del Metro, CDMX.
Ollinka Méndez

Fuerza Informativa Azteca trae para ti el avance del Metro CDMX en vivo. Consulta de aquí si hay cierre de estaciones o algún percance en las 12 líneas para este sábado 31 de enero de 2026.

Metro CDMX, va haciendo “base”; usuarios reportan esperas de varios minutos en la Línea 1

Marcha lenta en Líneas 1 y 2

Usuarios reportan avance muy lento en las Líneas 1 y 2. Desde las primeras horas de este sábado ha habido retrasos en los viajes.

Avance lento en 3 Líneas

Usuarios reportan avance lento o esperas de varios minutos para abordar en las Líneas 2,3 y 7 del Metro CDMX. Toma tus precauciones.

Línea 2 con avance LENTO

Se reporta que la audiencia de la línea dos Metro es muy lento con esperas hasta siete minutos para avanzar.

Avance lento en Línea 1

Usuarios del sistema de transporte público Metro, CDMX informan que el avance en la línea uno es lento, pues se habla de espera de hasta cinco minutos entre esta estación y estación .

