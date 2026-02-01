Intento de feminicidio en CDMX: sujeto persiguió mujer con discapacidad

Un hombre fue detenido y vinculado a proceso por el delito de intento de feminicidio contra una persona con discapacidad en la Ciudad de México (CDMX).

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia lo capturaron cuatro días después de los hechos, de acuerdo con el reporte de la institución.

Víctima de intento de feminicidio fue perseguida

El presunto responsable fue identificado como Edson “N”, de 29 años, informó la fiscalía capitalina. Derivado de la agresión, la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la investigación, durante la madrugada del 19 de enero de 2026, el imputado habría perseguido y agredido a la víctima utilizando un objeto de vidrio.

Cámaras fueron clave para detener a sujeto que agredió a mujer

Luego de recibir la notificación correspondiente por parte del personal médico, la Fiscalía CDMX dio inicio a la investigación y reunió los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener de un juez de control la orden de aprehensión.

El seguimiento de cámaras de videovigilancia fueron clave para que los agentes localizaron al imputado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue aprehendido el 23 de enero de 2026.

Un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la audiencia inicial, obtuvimos su vinculación a proceso y el juez de control impuso prisión preventiva como medida cautelar. 🧵 pic.twitter.com/WY9GABQyPO — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 30, 2026

Intento de feminicidio ¿Cómo se castiga?

La tentativa de feminicidio está contemplada en el Código Penal Federal. El Artículo 12 de este detalla que “existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”.

Cuando una persona es acusada por presuntamente cometer tentativa de feminicidio, permanecerá en la cárcel durante el tiempo que dure la investigación.

Para determinar cuántos años podría pasar en la cárcel una persona culpable por feminicidio en grado de tentativa, se toma en cuenta el parámetro de los 40 y 60 años de prisión por feminicidio como estipulada tanto en el Código Penal Federal, mientras que el Código Penal de la Ciudad de México refiere de 35 a 70 años de prisión. De ahí, se tiene que hacer un cálculo para determinar cuál va a ser la pena específica para el grado de tentativa.

Por ende para una pena impuesta para una persona que cometió el delito de feminicidio en grado de tentativa, el juez puede tomar darle 20 años o 40 años, dependiendo la situación del caso.

