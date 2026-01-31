EN VIVO | Marchas y bloqueos hoy en CDMX: Se esperan 10 concentraciones

Alrededor de las 1 de la tarde, familiares y amigos de víctimas de accidentes de tránsito se reunirán en las inmediaciones de la Estación “Ixtlixóchitl”, línea 12 del Trolebús, ubicada en Av. Aztecas y Reyna Ixtlixóchitl, de la colonia Ajusco.

Marcharán con destino a la Av. División del Norte y Av. Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia Del Carmen: exigen justicia para un joven que murió tras ser arrollado por un conductor en estado de ebriedad el pasado 25 de agosto de 2025, así como para una menor de edad, víctima de homicidio culposo agravado, quien fue arrollada junto a su padre el 28 de enero de 2023 por un motociclista que conducía a exceso de velocidad, ambos casos ocurrieron en calles de la alcaldía Coyoacán.