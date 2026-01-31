EN VIVO | Marchas y bloqueos hoy en CDMX: Se esperan 10 concentraciones
Consulta la lista de marchas programadas para hoy, último día de enero de 2026, en la CDMX. Entérate de los horarios, rutas y afectaciones viales.
La Ciudad de México enfrenta este sábado 31 de enero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Fuerza Informativa Azteca te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
Marcha por víctimas de accidentes de tránsito en CDMX
Alrededor de las 1 de la tarde, familiares y amigos de víctimas de accidentes de tránsito se reunirán en las inmediaciones de la Estación “Ixtlixóchitl”, línea 12 del Trolebús, ubicada en Av. Aztecas y Reyna Ixtlixóchitl, de la colonia Ajusco.
Marcharán con destino a la Av. División del Norte y Av. Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia Del Carmen: exigen justicia para un joven que murió tras ser arrollado por un conductor en estado de ebriedad el pasado 25 de agosto de 2025, así como para una menor de edad, víctima de homicidio culposo agravado, quien fue arrollada junto a su padre el 28 de enero de 2023 por un motociclista que conducía a exceso de velocidad, ambos casos ocurrieron en calles de la alcaldía Coyoacán.
Reducción de carriles en AV. Sur 122
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una reducción de carriles debido a obras sobre la Avenida Sur 122, de Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya hacia el sur.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito…
Banco de niebla en Boulevard Picacho - Ajusco
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa sobre un banco de niebla que se registra sobre Boulevard Picacho - Ajusco, esto desde el kilómetro 13 hasta el 34.
#Precaución ⚠️🌫️ Se registra banco de niebla en Boulevard Picacho - Ajusco, del km 12 al km 34.
Volcadura en Av. México Ajusco
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una volcadura en Avenida México Ajusco, esto a la altura de Río Seco en la alcaldía Tlalpan.
07:54 #PrecauciónVial | Reporte de volcadura en Av. México Ajusco a la altura de Río Seco, alcaldía Tlalpan, servicios de emergencia se dirigen al lugar.
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este sábado 31 de enero de 2026 se tienen previstas:
1 marcha
10 concentraciones
21 eventos de esparcimiento
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 31 de enero en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/sknt2Z6HO4