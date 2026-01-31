EN VIVO | Marchas y bloqueos hoy en CDMX: Se esperan 10 concentraciones

Logo Inklusion Sitio accesible
Consulta la lista de marchas programadas para hoy, último día de enero de 2026, en la CDMX. Entérate de los horarios, rutas y afectaciones viales.

Vista del Eje Central Lázaro Cárdenas en CDMX; al fondo se aprecia la Torre Latinoamericana.
Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy sábado 31 de enero de 2026
Escrito por:  Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta este sábado 31 de enero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Fuerza Informativa Azteca te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

Marcha por víctimas de accidentes de tránsito en CDMX

Alrededor de las 1 de la tarde, familiares y amigos de víctimas de accidentes de tránsito se reunirán en las inmediaciones de la Estación “Ixtlixóchitl”, línea 12 del Trolebús, ubicada en Av. Aztecas y Reyna Ixtlixóchitl, de la colonia Ajusco.

Marcharán con destino a la Av. División del Norte y Av. Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia Del Carmen: exigen justicia para un joven que murió tras ser arrollado por un conductor en estado de ebriedad el pasado 25 de agosto de 2025, así como para una menor de edad, víctima de homicidio culposo agravado, quien fue arrollada junto a su padre el 28 de enero de 2023 por un motociclista que conducía a exceso de velocidad, ambos casos ocurrieron en calles de la alcaldía Coyoacán.

Reducción de carriles en AV. Sur 122

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una reducción de carriles debido a obras sobre la Avenida Sur 122, de Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya hacia el sur.

Banco de niebla en Boulevard Picacho - Ajusco

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa sobre un banco de niebla que se registra sobre Boulevard Picacho - Ajusco, esto desde el kilómetro 13 hasta el 34.

Volcadura en Av. México Ajusco

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una volcadura en Avenida México Ajusco, esto a la altura de Río Seco en la alcaldía Tlalpan.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este sábado 31 de enero de 2026 se tienen previstas:

1 marcha

10 concentraciones

21 eventos de esparcimiento

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

