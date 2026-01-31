Dan a conocer lista de peligrosas bandas en Edomex que secuestraban para “alinear” o matar gente

La investigación de 16 homicidios en el municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex), reveló que detrás de estos crímenes está la participación de peligrosas bandas cuyos integrantes privaban de la libertad a personas para “alinearlos”, pero si se oponían, las mataban.

Este viernes se dio a conocer la detención de 10 hombres y una mujer, vinculados con estos homicidios. La captura se logró tras la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad (SS), ambas del Estado de México.

¿Quiénes son las bandas del Edomex ligadas con 16 homicidios en Tultitlán?

Los reportes de seguridad indican que el modus operandi de estas bandas era privar de la libertad a integrantes de grupos rivales para “alinearlos” y cuando no aceptaban, los asesinaban y sus restos los envolvían con bolsas de plástico para luego dejarlos en la calle. Las bandas detectadas y sus presuntos integrantes son:

Banda “Los Lobos”



Luis Antonio “N”, alias “Lobito” (distribuidor)

David “N” (halcón)

Banda “Los Monas”



Lucio “N”, alias “El señor del sombrero”, presunto líder y jefe de operaciones de inteligencia de la policía municipal de Tultitlán

presunto Francisco Javier “N”, alias “El donas” (presunto líder de choque)

Pako Uriel “N” (supuesto sicario)

Fátima “N”, alias “La Fany” (supuesta distribuidora y casa de seguridad)

Enrique “N” (supuesto sicario) y policía municipal Tultitlán

Iván “N”, alias “Meca” (supuesto halcón)

Néstor “N” (supuesto halcón)

Banda “Portales”



Gojan Josafat “N” (supuesto halcón)

Einar Quitze “N” (supuesto halcón)

Arrestan a dos policías ligados con peligrosas bandas en Edomex

El reporte de las autoridades establece que incluso, tras realizar un cruce de información, se tuvo conocimiento que dos de los detenidos son integrantes de una corporación de seguridad municipal.

La captura de estas 11 personas se realizó porque presuntamente están relacionados con al menos 16 homicidios ocurridos en el municipio de Tultitlán, derivado de la disputa entre grupos delictivos por el control de venta y distribución de droga.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la captura de estas personas

“que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos 16 homicidios, además de participar en la venta y distribución de droga”.

En el Estado de México, mediante labores de inteligencia e investigación, las instituciones del @GabSeguridadMX, en coordinación con la @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, detuvieron a 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 30, 2026

Dos víctimas eran buscadas por un doble homicidio

La disputa provocó que en diciembre de 2025, en el municipio de Tultitlán, se registraran tres homicidios y en enero de este año se incrementó a ocho el número de víctimas.

Dos de las víctimas contaban con orden de aprehensión por un doble homicidio, en tanto que los detenidos presuntamente participaron en otros hechos durante los meses de noviembre y octubre de 2025.