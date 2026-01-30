¡Es oficial! El emplazamiento a huelga de los trabajadores del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús de la Ciudad de México (CDMX) se llevará a cabo en febrero, confirmó este viernes 30 de enero de 2026 la Alianza de Tranviarios de México (ATM) .

A principios de mes, la ATM anunció un paro en toda la capital, pero luego de no llegar a un acuerdo con las autoridades ante sus demandas laborales, se confirmó el emplazamiento a la huelga para los próximos días.

¿Cuándo será la huelga en Trolebús, Tren Ligero y Cablebús en CDMX?

Al dar un balance sobre el conflicto laboral y proceso de negociación con las autoridades del gobierno de la CDMX, confirmó que el emplazamiento a huelga será el 4 de febrero de 2026 .

“El sindicato reitera que el emplazamiento a huelga se mantiene inalterable para el primer minuto del 4 de febrero de 2026”, confirmó.

“La cuenta regresiva ha comenzado nuevamente, por lo que en los próximos días podría estallar la huelga en el Trolebús, Tren Ligero y Cablebús si las autoridades continúan sin dar una propuesta clara que garantice el cumplimiento de las demandas de las y los Trabajadores del Transporte Eléctrico”, manifestó.

¿Qué piden los trabajadores del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús en CDMX?

La ATM manifestó que exigen un aumento salarial justo, pues señaló que “miles de trabajadores” están bajo “un tabulador salarial obsoleto y desfavorable”, así como mejores uniformes.

De acuerdo con la Alianza de Tranviarios de México, se planteó una nueva propuesta formal en la que demanda un 16.5% de incremento directo al salario. El sindicato precisó que este aumento deberá aplicarse también a las pensiones del personal jubilado.

Piden a Clara Brugada intervenir en negociación con la ATM

Los trabajadores hicieron un llamado a Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que intervenga de manera inmediata en esta negociación.

Asimismo, el sindicato estableció que el incremento salarial que se dé no podrá ser menor al que se determine para cualquier organismo del gobierno de la CDMX durante sus revisiones salariales de 2026 y en caso de existir una diferencia favorable, esta deberá cubrirse de manera retroactiva.

“La falta de una respuesta seria y digna por parte de la empresa nos obliga a mantener esta medida como nuestro último recurso para defender los derechos laborales de nuestra base. Queremos dejar claro que la responsabilidad de una posible suspensión del servicio recaerá exclusivamente en las autoridades del STE”, declaró Gerardo Martínez, Secretario General de la ATM.