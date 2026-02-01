Extorsionaron con 21 mil pesos en tortillería en CDMX y chocan con camión al huir

Dos presuntos extorsionadores que pidieron 21 mil pesos a la trabajadora de una tortillería en la Ciudad de México (CDMX), fueron detenidos luego de chocar contra un camión de transporte público.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a los dos presuntos extorsionadores que tenían asolados a los comerciantes de la alcaldía Álvaro Obregón.

Dueña de tortillería entregó 21 mil pesos a extorsionadores

La dueña de la tortillería los denunció, por lo que en las calles Marco Polo y Pino, de la colonia Lomas de Capula, se montó el operativo de captura.

La mujer, de 30 años de edad, señaló a dos sujetos que se encontraban metros adelante, como quienes le exigieron el dinero y agregó que por temor hizo el pago, sin embargo, decidió denunciar a través del número de emergencias 911.

Los hombres intentaron huir a bordo de un automóvil color gris, pero chocaron contra un transporte público, lo que permitió detenerlos con 21 mil pesos, que minutos les entregó la víctima para que la dejaran trabajar.

Extorsionador dio un nombre falso al ser detenido

Pablo Vázquez, titular de la SSC de CDMX, informó en su cuenta de X que tras la denuncia ciudadana, oficiales de Policía Bancaria e Industrial, detuvieron a los presuntos responsables del delito de extorsión .

La víctima contó que dos sujetos la forzaron, mediante amenazas con una pistola, a entregar dinero para no lastimarla y no dañar su establecimiento.

Luego de la captura les aseguraron una réplica de arma de fuego color negro y un cargador abastecido con seis cartuchos de latón, y recuperaron 21 mil 100 pesos en efectivo, que la afectada reconoció como la cantidad que les entregó.

El detenido de 32 años edad, se identificó con un nombre falso y, al corroborar su identidad, se supo que era un delincuente en la zona y cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario en el año 2022, por delitos contra la salud.

Mientras que el detenido de 19 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2025.

Los hombres, junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.