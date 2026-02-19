¿Cómo va el Metro CDMX? Retrasos de Líneas y caos hoy jueves 19 de febrero
Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX este jueves 19 de febrero. Usuarios reportan saturación extrema en la Línea A y retrasos de hasta 15 minutos; aquí te damos todas las actualizaciones que necesitas.
¡Tómalo en cuenta! El sistema de transporte más importante de la capital, el Metro CDMX, amanece con complicaciones que ya afectan a miles de usuarios. Desde los primeros minutos de este jueves 19 de febrero, los reportes de saturación y "marcha lenta" no se han hecho esperar, especialmente en las conexiones clave que alimentan el centro de la ciudad.
En Azteca Noticias te presentamos el reporte en vivo para que planees tu ruta y no llegues tarde a tu destino.
Metro CDMX en vivo: Reporte de retrasos en Líneas hoy jueves 19 de febrero
Se dosifica el flujo en seis líneas
Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 3, 7, 8, 9, A y B para mantener afluencia controlada.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 19, 2026
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación,… pic.twitter.com/HWiS2hnX5f
Escaleras en Chabacano, dirección Tacubaya, no funcionan
Usuarios comentan que las escaleras en Chabacano, dirección Tacubaya, no funcionan y piden que por favor las arreglen, ya que hacen falta para las personas que las necesitan.
Línea 7 totalmente detenida, señalan usuarios
Usuarios en redes sociales comentan que el tren en la estación San Antonio lleva al menos 10 minutos detenido.
Alta afluencia en seis Líneas
Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3, 7, 12 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 19, 2026
Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3, 7, 12 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/01fmDNVUA7
Comienza servicio en Metro CDMX
Comienza el servicio en el Metro CDMX hoy jueves 19 de febrero. Se espera una temperatura Máx. 29° C y una Mín. 11° C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 29° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/atiwSD8P2j— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 19, 2026