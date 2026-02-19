¿Cómo va el Metro CDMX? Retrasos de Líneas y caos hoy jueves 19 de febrero

¡Tómalo en cuenta! El sistema de transporte más importante de la capital, el Metro CDMX, amanece con complicaciones que ya afectan a miles de usuarios. Desde los primeros minutos de este jueves 19 de febrero, los reportes de saturación y "marcha lenta" no se han hecho esperar, especialmente en las conexiones clave que alimentan el centro de la ciudad.

En Azteca Noticias te presentamos el reporte en vivo para que planees tu ruta y no llegues tarde a tu destino.