Miércoles de caos: Por qué el 15 de abril será el día más difícil para la movilidad en el Valle de México

No es un 15 de abril cualquiera. La combinación de protestas estudiantiles, ajustes en los peajes y el flujo masivo por la quincena crearán una ‘tormenta perfecta’ para la movilidad.

Si este miércoles planeas salir a cobrar tu quincena o trasladarte a tu centro de trabajo, más vale que salgas con al menos una hora de anticipación. El amanecer de este 15 de abril no solo trae las restricciones habituales del Hoy No Circula, sino un colapso logístico que afectará principalmente las entradas norte y sur de la capital.

En Azteca Noticias te presentamos los tres factores que convertirán tu trayecto en un reto y cómo puedes evitarlos.

El embudo del Norte: El impacto del paro en FES Cuautitlán

Tras el trágico asesinato del estudiante Joel Ulises, la FES Cuautitlán mantiene un paro de actividades que ha escalado a la autopista México-Querétaro.



El punto crítico: Se esperan bloqueos intermitentes en la zona de Perinorte y la caseta de Tepotzotlán .

Se esperan bloqueos intermitentes en la zona de . Efecto dominó: Ante el cierre de la autopista, el Tren Suburbano

#CDMX | Fue asesinado a balazos un estudiante de la FES Cuautitlán.



Se trata de Joel Ulises Cristóbal Castillo. Le quitaron la vida tras asaltarlo cerca de este plantel de la UNAM.



Esta facultad lamentó los hechos y demandó a las autoridades una investigación eficiente para… pic.twitter.com/HRJKH1d9gO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

El golpe de la quincena: Casetas más caras

Para quienes viajan desde el interior de la República o el área metropolitana, la quincena llegará con el ajuste de tarifas de CAPUFE.

Las casetas hacia Puebla, Cuernavaca y Querétaro amanecen este miércoles con nuevos costos. Este incremento, sumado al aumento vehicular típico de los días de pago (estimado en un 15% adicional), generará filas kilométricas en los accesos a la CDMX.

Recomendación: Verifica el saldo de tu TAG esta misma noche para evitar contratiempos en la vía rápida.

#Caseta #Capufe #Carretera #México ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Capufe sube tarifas de casetas en 2026: estas son las nuevas cuotas en autopistas de México 💸 Viajar por carretera en México ahora será más caro. Caminos y Puentes Federales (Capufe) aplicó un aumento en las tarifas de casetas en diversas autopistas del país, afectando a miles de conductores que utilizan estas vías diariamente. El ajuste entró en vigor a partir de abril de 2026, justo al término del periodo vacacional de Semana Santa, con un incremento promedio de 4.7% respecto a los precios vigentes desde 2025, superando incluso la inflación registrada a finales del año pasado. La información en #PrimeraLínea

Migración masiva al Metro por Hoy No Circula

El calor extremo de abril mantiene los niveles de ozono al límite. Para este miércoles, los vehículos con engomado ROJO (placas 3 y 4) deben descansar.

Esta restricción, sumada a quienes prefieren dejar el auto por el tráfico de la quincena, saturará las líneas más importantes del Metro CDMX:



Línea 1 y 9: Por el flujo de trabajadores hacia la zona de oficinas.

Por el flujo de trabajadores hacia la zona de oficinas. Línea 2 y 3: Las de mayor demanda norte-sur.

Las de mayor demanda norte-sur. Clima: Se esperan temperaturas de hasta 30°C, lo que intensifica la sensación de sofoco en el transporte masivo.

Rutas alternas y consejos

Para que tu bolsillo y tu paciencia sobrevivan a este 15 de abril, considera lo siguiente:

