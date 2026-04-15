Miércoles de caos: Por qué el 15 de abril será el día más difícil para la movilidad en el Valle de México
¡La movilidad este 15 de abril será un caos! Entre el paro de la FES Cuautitlán, el aumento de casetas y la quincena. Aquí las rutas que te ayudarán.
No es un 15 de abril cualquiera. La combinación de protestas estudiantiles, ajustes en los peajes y el flujo masivo por la quincena crearán una ‘tormenta perfecta’ para la movilidad.
Si este miércoles planeas salir a cobrar tu quincena o trasladarte a tu centro de trabajo, más vale que salgas con al menos una hora de anticipación. El amanecer de este 15 de abril no solo trae las restricciones habituales del Hoy No Circula, sino un colapso logístico que afectará principalmente las entradas norte y sur de la capital.
En Azteca Noticias te presentamos los tres factores que convertirán tu trayecto en un reto y cómo puedes evitarlos.
El embudo del Norte: El impacto del paro en FES Cuautitlán
Tras el trágico asesinato del estudiante Joel Ulises, la FES Cuautitlán mantiene un paro de actividades que ha escalado a la autopista México-Querétaro.
- El punto crítico: Se esperan bloqueos intermitentes en la zona de Perinorte y la caseta de Tepotzotlán.
- Efecto dominó: Ante el cierre de la autopista, el Tren Suburbano (estaciones Cuautitlán y Tultitlán) recibirá una carga de usuarios inusual desde las 6:00 AM. Si usas este transporte, prepárate para andenes saturados y tiempos de espera más largos.
#CDMX | Fue asesinado a balazos un estudiante de la FES Cuautitlán.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026
Se trata de Joel Ulises Cristóbal Castillo. Le quitaron la vida tras asaltarlo cerca de este plantel de la UNAM.
Esta facultad lamentó los hechos y demandó a las autoridades una investigación eficiente para… pic.twitter.com/HRJKH1d9gO
El golpe de la quincena: Casetas más caras
Para quienes viajan desde el interior de la República o el área metropolitana, la quincena llegará con el ajuste de tarifas de CAPUFE.
Las casetas hacia Puebla, Cuernavaca y Querétaro amanecen este miércoles con nuevos costos. Este incremento, sumado al aumento vehicular típico de los días de pago (estimado en un 15% adicional), generará filas kilométricas en los accesos a la CDMX.
Recomendación: Verifica el saldo de tu TAG esta misma noche para evitar contratiempos en la vía rápida.
@aztecanoticias Capufe sube tarifas de casetas en 2026: estas son las nuevas cuotas en autopistas de México 💸 Viajar por carretera en México ahora será más caro. Caminos y Puentes Federales (Capufe) aplicó un aumento en las tarifas de casetas en diversas autopistas del país, afectando a miles de conductores que utilizan estas vías diariamente. El ajuste entró en vigor a partir de abril de 2026, justo al término del periodo vacacional de Semana Santa, con un incremento promedio de 4.7% respecto a los precios vigentes desde 2025, superando incluso la inflación registrada a finales del año pasado. La información en #PrimeraLínea #Caseta #Capufe #Carretera #México ♬ sonido original - Azteca Noticias
Migración masiva al Metro por Hoy No Circula
El calor extremo de abril mantiene los niveles de ozono al límite. Para este miércoles, los vehículos con engomado ROJO (placas 3 y 4) deben descansar.
Esta restricción, sumada a quienes prefieren dejar el auto por el tráfico de la quincena, saturará las líneas más importantes del Metro CDMX:
- Línea 1 y 9: Por el flujo de trabajadores hacia la zona de oficinas.
- Línea 2 y 3: Las de mayor demanda norte-sur.
- Clima: Se esperan temperaturas de hasta 30°C, lo que intensifica la sensación de sofoco en el transporte masivo.
Rutas alternas y consejos
Para que tu bolsillo y tu paciencia sobrevivan a este 15 de abril, considera lo siguiente:
- Si vienes del Norte: Evita la México-Querétaro; el Circuito Exterior Mexiquense es la opción más segura, aunque costosa, para rodear el bloqueo de Cuautitlán.
- Si usas transporte público: Prioriza el Metrobús, que suele tener mayor fluidez que las líneas del Metro en contingencia, aunque con mayor tiempo de espera en estaciones de transbordo.
- Horas pico: Se estima que el pico de tráfico este miércoles ocurra entre las 7:30 AM y las 10:00 AM, y nuevamente a partir de las 6:00 PM por las salidas a centros comerciales y bancos.