¿Qué sucede HOY en el Metro CDMX? Reporte minuto a minuto del sábado 10 de enero 2026

El Metro CDMX es uno de los principales medios de transporte para millones de usuarios cada día. Por ello, conocer el estado del servicio, posibles retrasos, afluencia y eventualidades en las líneas resulta clave para planear traslados y evitar contratiempos.

Durante la jornada de hoy 10 de enero de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo mantiene operación desde las 06:00 hasta las 00:00 horas en sus distintas líneas, aunque usuarios suelen reportar avance lento de trenes, tiempos de espera variables y alta demanda en estaciones de correspondencia, principalmente en horarios de mayor movilidad.

En este liveblog de Fuerza Informativa Azteca te compartimos información actualizada sobre el funcionamiento del Metro CDMX hoy, así como avisos oficiales, reportes de usuarios y recomendaciones para quienes utilizan este sistema de transporte.

Se le recuerda a los usuarios que por trabajos de mantenimiento en el tramo elevado de la Línea B, durante hoy sábado 10 y mañana domingo 11 de enero el servicio se ofrecerá de manera parcial. La operación de los trenes se mantendrá únicamente en dos tramos:



Buenavista a Morelos

a Ciudad Azteca a Villa de Aragón

Durante este periodo no habrá servicio de San Lázaro a Bosque de Aragón, por lo que las autoridades habilitarán servicio de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para trasladar a los usuarios entre Morelos y Villa de Aragón, en ambos sentidos. El Sistema de Transporte Colectivo recomendó tomar previsiones y planificar los traslados ante las afectaciones temporales en esta línea.