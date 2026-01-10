¿Qué sucede HOY en el Metro CDMX? Reporte minuto a minuto del sábado 10 de enero 2026
Consulta en tiempo real el estado del servicio del Metro CDMX hoy: retrasos, marcha lenta, afluencia y reportes de usuarios en las distintas líneas.
El Metro CDMX es uno de los principales medios de transporte para millones de usuarios cada día. Por ello, conocer el estado del servicio, posibles retrasos, afluencia y eventualidades en las líneas resulta clave para planear traslados y evitar contratiempos.
Durante la jornada de hoy 10 de enero de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo mantiene operación desde las 06:00 hasta las 00:00 horas en sus distintas líneas, aunque usuarios suelen reportar avance lento de trenes, tiempos de espera variables y alta demanda en estaciones de correspondencia, principalmente en horarios de mayor movilidad.
En este liveblog de Fuerza Informativa Azteca te compartimos información actualizada sobre el funcionamiento del Metro CDMX hoy, así como avisos oficiales, reportes de usuarios y recomendaciones para quienes utilizan este sistema de transporte.
Se le recuerda a los usuarios que por trabajos de mantenimiento en el tramo elevado de la Línea B, durante hoy sábado 10 y mañana domingo 11 de enero el servicio se ofrecerá de manera parcial. La operación de los trenes se mantendrá únicamente en dos tramos:
- Buenavista a Morelos
- Ciudad Azteca a Villa de Aragón
Durante este periodo no habrá servicio de San Lázaro a Bosque de Aragón, por lo que las autoridades habilitarán servicio de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para trasladar a los usuarios entre Morelos y Villa de Aragón, en ambos sentidos. El Sistema de Transporte Colectivo recomendó tomar previsiones y planificar los traslados ante las afectaciones temporales en esta línea.
#AvisoMetro: Por trabajos de mantenimiento en el tramo elevado de la Línea B, este sábado 10 y domingo 11 de enero el servicio de trenes se ofrecerá en dos tramos:— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 9, 2026
- Buenavista-Morelos
- Ciudad Azteca-Villa de Aragón
No habrá servicio de Metro de San Lázaro a Bosque de Aragón,… pic.twitter.com/aqn6xvZwK6
Reportan trenes detenidos en Línea A del Metro CDMX
Usuarios señalan que no están pasando trenes en la Línea A, además de que hay algunos detenidos tanto en dirección Pantitlán como hacia La Paz. Hasta el momento, el Metro CDMX no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la causa de la afectación. Se recomienda considerar tiempos extra o rutas alternas.
Que onda con la línea A? No pasan metros dirección Pantitlán y dirección La Paz están detenidos— Black Sheep 🦋 (@Brenda14311) January 10, 2026
Demoras en Línea 3 rumbo a Universidad
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX con dirección a Universidad, luego de que señalaran la falta de trenes en el andén. Hasta el momento, el Metro no ha emitido información oficial sobre esta afectación. Se recomienda considerar tiempos extra de traslado.
ya tiren vagón a línea 3 dirección universidad 🗣— suany (@ynaic_) January 10, 2026
Afectaciones en Línea B del Metro CDMX
Usuarios señalaron retrasos y fallas en el servicio de la Línea 8, luego de que se reportara el retiro de un tren para revisión, lo que provocó molestia entre quienes utilizan esta ruta. El Metro CDMX informó que se agiliza la circulación de los trenes y pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal y permitir el libre cierre de puertas.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 10, 2026
Retrasos en Línea 12 del Metro CDMX
Usuarios reportan tiempos de espera superiores a cinco minutos en la Línea 12, particularmente en la estación Periférico Oriente. En respuesta, el Metro CDMX informó que se agiliza la circulación y la salida de trenes desde las terminales, y recordó a los usuarios permitir el libre cierre de puertas y usar la palanca de emergencia sólo en caso necesario.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 10, 2026
Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia.
Avance lento en Línea 7 del Metro CDMX
Usuarios reportan retrasos y avance lento de trenes en la Línea 7 del Metro CDMX durante la mañana de este viernes. En respuesta, el Sistema de Transporte Colectivo informó que se agiliza la marcha tras realizar la revisión de un tren y pidió a los usuarios permitir el libre cierre de puertas y descender antes de ingresar a los vagones.
Qué desgraciados! Ya avancen en la Línea 7. Esto ya me está cansando demasiado!!!😠😠😠😤 Siempre pueden empeorar, es increíble. Lo que quieren es usuarios enojados?😠 No busquen porque encuentran. @AdrianRubalcava corrupto!!!😠😠😠😤— Abraxasblue89 (@abraxasblue89) January 10, 2026
Caos en Línea B por transbordo a camiones
Usuarios reportan desorden y largas filas para abordar camiones de apoyo en la Línea B, luego de las afectaciones en el servicio. En videos difundidos en redes se observa aglomeración de personas y complicaciones para tomar transporte alterno, especialmente en zonas de conexión con vialidades principales.
Relajo en linia b hay un desmadre para agarrar camines pic.twitter.com/NRfDQVvDaI— el caminante sin caminó (@elcaminantesink) January 10, 2026
Marcha lenta en Línea A del Metro CDMX
Usuarios reportan avance lento y tiempos de espera prolongados en la Línea A, con trayectos de hasta 15 minutos entre Santa Martha y Peñón Viejo. El Metro CDMX informó que se agiliza la circulación tras el retiro de un tren para revisión y pidió atender las indicaciones del personal y permitir el libre cierre de puertas.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 10, 2026
Demoras rumbo a Tasqueña desde Tacuba Línea 2
Usuarios reportan esperas prolongadas en la estación Tacuba, donde señalan que no pasan trenes con dirección a Tasqueña pese a que el andén se encontraba inicialmente con baja afluencia. En pocos minutos, la estación comenzó a saturarse, generando molestias entre quienes utilizan esta ruta.
En sábado Metro Tacuba estaba vacío y en 10min nos llenamos y nada q pasa dirección taxqueña pic.twitter.com/teMjPqWRza— Fabian (@Fabian_Daddy) January 10, 2026
Metro CDMX inicia servicio este viernes 10 de enero
El Metro CDMX informó que ya inició operaciones la mañana de este viernes 10 de enero de 2026. De acuerdo con el reporte oficial, el servicio arranca con temperatura máxima de 23 grados y mínima de 8 en la Ciudad de México. Usuarios pueden comenzar sus traslados habituales en la red.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 8° C pic.twitter.com/BQCc1W3z8i— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 10, 2026