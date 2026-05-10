¡Cayeron! Detienen a tres por ataque armado en la colonia Sector Popular, CDMX; tenían largo historial criminal

El pasado 8 de mayo, en la colonia Sector Popular, CDMX, ocurrió un ataque armado que dejó a un hombre de 45 años sin vida y otro más herido.

Los responsables de los hechos ocurridos en el cruce de Sur 107-A y Rodolfo Usigli, fueron rastreados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y arrestados.

#BoletínSSC | #DETENIDOS l En seguimiento a un reporte de agresiones con disparos de arma de fuego en contra de dos hombres, de los cuales uno perdió la vida, en la colonia #SectorPopular, de la alcaldía @Alc_Iztapalapa, uniformados de la #SSC, en coordinación con los… pic.twitter.com/ew0RflKQPh — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 10, 2026

Policías de la CDMX rastrearon el vehículo de los responsables

Tras el ataque, los agresores huyeron en una motocicleta negra con naranja, un detalle que los monitoristas del C2 Oriente grabaron. Durante un par de días, los agentes realizaron un seguimiento hasta que finalmente detectaron el vehículo circulando por las calles de la colonia San José Aculco.

Al verse rodeados en las calles Oncólogos y Sociólogos, los tres sujetos intentaron correr, dejando abandonada la motocicleta en un predio.

Detienen a sujetos con bolsas de sustancias ilícitas

Al momento de la revisión, los policías confirmaron que no solo se trataba de los sospechosos del ataque armado, sino que también estaban en medio de otras actividades ilícitas. A los tres detenidos, de 33, 37 y 38 años, les aseguraron 80 bolsitas con marihuana, dinero en efectivo y dos celulares.

Este hallazgo reforzó la detención, permitiendo que fueran puestos a disposición del Ministerio Público de inmediato.

Delincuentes detenidos ya habían estado arrestados otras veces

De acuerdo a la indagación de la SSC, estos hombres no son desconocidos, pues ya habían sido arrestados en otras ocasiones. El detenido de 33 años es quien más veces ha tenidos problemas con la ley, pues ha entrado tres veces a prisión por robo calificado, abuso sexual agravado y delitos contra la salud apenas en 2025.

Los otros dos acompañantes no se quedan atrás, sumando ingresos por robo agravado, violencia familiar y robo a negocio. Básicamente, son delincuentes reincidentes que volvieron a las calles para delinquir.

Así fue el operativo del C2 Oriente que dio con los responsables

La captura fue posible gracias a la combinación de inteligencia tecnológica y patrullaje preventivo. El cerco virtual permitió identificar la ruta de escape desde la colonia Sector Popular hasta San José Aculco, evitando que los sospechosos escaparan o cambiaran de vehículo.

¿Qué sigue para los responsables?

Por ahora, los tres sujetos se encuentran en el Ministerio Público. Se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica por la posesión de droga, mientras se integra la carpeta de investigación por el ataque armado del pasado miércoles.