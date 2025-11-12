¡Colapso en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea A y Línea B; piden agilizar el avance de trenes

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 12 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

Recuerda que este miércoles, la Línea 1 concluirá su servicio a las 22:00 horas; el último tren pasará a las 21:30 horas , toma precauciones.