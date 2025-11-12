¡Colapso en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea A y Línea B; piden agilizar el avance de trenes
El Metro CDMX comienza el miércoles presentando retrasos en la Línea A y B, aseguran detenerse más de 10 minutos en cada una de las estaciones.
Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 12 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
Recuerda que este miércoles, la Línea 1 concluirá su servicio a las 22:00 horas; el último tren pasará a las 21:30 horas, toma precauciones.
Piden agilizar avance de trenes en la Línea 12, ¿qué pasa?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, aseguran esperar por más de 10 minutos por el paso de unidades; piden agilizar el avance de trenes.
Autoridades confirman que la línea presenta alta afluencia; se envían unidades vacías.
Buen día. En este momento la Línea 12 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 12, 2025
Piden apagar ventiladores de la Línea B
A través de redes sociales, usuarios piden apagar los ventiladores en los vagones de la Línea B, aseguran que hace mucho frio.
Apaguen los ventiladores en la línea B nos congelamos— JA (@JANLOB11) November 12, 2025
Quejas a conductor de la Línea B, ¿qué pasa?
Usuarios reportan que el conductor de la Línea B en dirección a Buenavista maneja mal, aseguran que va frenando de mala manera en cada estación.
Buen día. Se comparte la información con el área operativa para verificar la situación.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 12, 2025
¡Sin trenes en la Línea A! Reportan retrasos
La Línea A en dirección a Buenavista está tardando en avanzar; piden agilizar el servicios.
Usuarios aseguran que en dirección a Ciudad Azteca ya pasaron dos trenes.
Buenos días.— ANTONIO MORENO ROMERO (@AmorenoSma) November 12, 2025
Metro línea A dirección Buenavista se está tardando en avanzar, ya pasaron 2 trenes dirección Ciudad Azteca y el PR 3113 sigue sin avanzar.
¿Cuál es el motivo de la demora?
Retrasos en la Línea B, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran detenerse por más de 10 minutos en cada estación.
Que sucede en LB nos detenemos por lo menos 10 minutos en cada estación :/— MontSeO (@OMont94982) November 12, 2025
¡El Metro CDMX abre sus puertas! Inicia el servicio
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 8° C. pic.twitter.com/I1D0SXl4V0— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 12, 2025