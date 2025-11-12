Logo InklusionSitio accesible
¡Colapso en el Metro CDMX! Retrasos en la Línea A y Línea B; piden agilizar el avance de trenes

El Metro CDMX comienza el miércoles presentando retrasos en la Línea A y B, aseguran detenerse más de 10 minutos en cada una de las estaciones.

Escrito por: Fernanda Benítez - Alejandra Gómez
Metro CDMX HOY 12 de noviembre 2025
¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX?|FIA

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 12 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

Recuerda que este miércoles, la Línea 1 concluirá su servicio a las 22:00 horas; el último tren pasará a las 21:30 horas, toma precauciones.

Piden agilizar avance de trenes en la Línea 12, ¿qué pasa?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, aseguran esperar por más de 10 minutos por el paso de unidades; piden agilizar el avance de trenes.

Autoridades confirman que la línea presenta alta afluencia; se envían unidades vacías.

Piden apagar ventiladores de la Línea B

A través de redes sociales, usuarios piden apagar los ventiladores en los vagones de la Línea B, aseguran que hace mucho frio.

Quejas a conductor de la Línea B, ¿qué pasa?

Usuarios reportan que el conductor de la Línea B en dirección a Buenavista maneja mal, aseguran que va frenando de mala manera en cada estación.

¡Sin trenes en la Línea A! Reportan retrasos

La Línea A en dirección a Buenavista está tardando en avanzar; piden agilizar el servicios.

Usuarios aseguran que en dirección a Ciudad Azteca ya pasaron dos trenes.

Retrasos en la Línea B, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran detenerse por más de 10 minutos en cada estación.

¡El Metro CDMX abre sus puertas! Inicia el servicio

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

