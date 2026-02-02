¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Sigue el avance de trenes este lunes festivo 2 de febrero
Conoce el estado del servicio en las 12 líneas del Metro de la CDMX. Hoy lunes 2 de febrero aplica horario de día festivo por el puente de la Constitución.
Este lunes 2 de febrero, la capital amanece con horario de día festivo en toda su red de movilidad debido al primer puente largo del año por el aniversario de la Constitución. Si te toca trabajar o planeas salir, toma tus precauciones: el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX no abrió a las 5:00 am, sino que inició operaciones hasta las 07:00 horas en sus 12 líneas.
En este espacio te llevaremos el minuto a minuto del avance de trenes, reportes de afluencia en tiempo real y cualquier eventualidad que surja en el servicio. Al ser un día de descanso obligatorio, se prevé un tránsito fluido por la mañana; además, recuerda que hoy aplica el programa "Tu bici viaja en Metro" durante todo el horario de operación (hasta las 24:00 horas). ¡Que no se te haga tarde!
Metro CDMX hoy 2 de febrero: Horario festivo, marcha de trenes y reportes EN VIVO
¿A qué hora cierra el Metro CDMX hoy lunes 2 de febrero?
Por ser día de asueto oficial (Puente del 5 de febrero), el Metro opera con horario de domingo/festivo:
- Apertura: 07:00 horas.
- Cierre: 24:00 horas.
- 🚲 Bicicletas: ¡Sí pasan! Aplica el programa "Tu bici viaja en Metro" todo el día.
¿Cuánto cuesta el boleto del Metro en 2026?
El costo se mantiene en 5 pesos. Recuerda que el acceso es exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).