¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Sigue el avance de trenes este lunes festivo 2 de febrero

Este lunes 2 de febrero, la capital amanece con horario de día festivo en toda su red de movilidad debido al primer puente largo del año por el aniversario de la Constitución. Si te toca trabajar o planeas salir, toma tus precauciones: el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX no abrió a las 5:00 am, sino que inició operaciones hasta las 07:00 horas en sus 12 líneas.

En este espacio te llevaremos el minuto a minuto del avance de trenes, reportes de afluencia en tiempo real y cualquier eventualidad que surja en el servicio. Al ser un día de descanso obligatorio, se prevé un tránsito fluido por la mañana; además, recuerda que hoy aplica el programa "Tu bici viaja en Metro" durante todo el horario de operación (hasta las 24:00 horas). ¡Que no se te haga tarde!