¡Viernes de caos en el Metro CDMX! 5 líneas colapsan por alta afluencia: ¿Qué pasa hoy 20 de febrero?
¿Vas tarde? El Metro CDMX reporta saturación máxima este viernes 20 de febrero. Aquí te damos las actualizaciones más relevantes para que llegues a tiempo a tus destinos.
El último estirón de la semana laboral se convierte en un desafío para los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Desde las primeras horas de este viernes, el Metro ha emitido alertas por la alta concentración de personas en puntos clave de la red, lo que ha derivado en esperas prolongadas y andenes que lucen a su máxima capacidad.
En Azteca Noticias monitoreamos el avance de los trenes para que tomes tus precauciones antes de salir de casa.
Línea B se encuentra en su máxima capacidad
Usuarios en redes sociales mencionan que la Línea B se encuentra en su máxima capacidad.
Afluencia alta en cinco Líneas
"Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 3, 7, 8, 12 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje", dio a conocer el Metro CDMX.
Inicia el servicio en el Metro CDMX
Comienza el servicio en el Metro CDMX; se espera una temperatura máxima de 29° y una mínima de 12°.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 29° C Mín. 12° C. pic.twitter.com/k39ZAUSmOJ— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 20, 2026