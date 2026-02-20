¡Viernes de caos en el Metro CDMX! 5 líneas colapsan por alta afluencia: ¿Qué pasa hoy 20 de febrero?

El último estirón de la semana laboral se convierte en un desafío para los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Desde las primeras horas de este viernes, el Metro ha emitido alertas por la alta concentración de personas en puntos clave de la red, lo que ha derivado en esperas prolongadas y andenes que lucen a su máxima capacidad.

En Azteca Noticias monitoreamos el avance de los trenes para que tomes tus precauciones antes de salir de casa.