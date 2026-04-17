Claves para NO ser estafado en apuestas o rifas en línea ¿Qué debes hacer?

¡Cuidado! Entrar en apuestas, rifas y tandas en línea podrían ser una oportunidad para que delincuentes roben tu información aprovechando del alto interés de las personas que navegan en internet.

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) detectaron una serie de fraudes en tandas, prestámos, rifas y apuestas en línea. Conoce aquí lo que no debes hacer al momento de participar en ellas.

Recomendaciones para no ser víctima de un fraude en apuestas en línea

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de la Policía Cibernética, cuenta con recomendaciones para no ser víctimas de fraudes digitales al inscribirse a tandas, juegos, sorteos y rifas.

Las plataformas en línea son herramientas esenciales para realizar pagos, solicitar préstamos, participar en rifas o apostar en juegos virtuales, sin embargo, hay gente que comete prácticas fraudulentas que afectan a usuarios.

¿Qué recomienda la policía de la CDMX para evitar caer en un fraude o estafa?

Verifica siempre la autenticidad de los sitios web antes de ingresar información personal



Evita enviar documentos personales por correo o en los links de los sitios web



No proporciones datos bancarios, contraseñas o información sensible a desconocidos



Manten actualizados los programas de seguridad y antivirus en tus dispositivos electrónicos



Desconfía de ofertas demasiado atractivas que prometan dinero rápido, premios garantizados o préstamos inmediatos



Revisa los certificados de seguridad de los sitios web, que tengan "https://" y el ícono de candado en la barra de dirección

¿Dónde denunciar un delito cibernético en la CDMX?

En caso de ser víctma de un delito cibernético, fraude o estafa en línea, puedes denunciar ante la Policía Cibernética de la SSC llamando al teléfono 55 5242 5100 extensión 5086.

También puedes hacerlo mediante las redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX o enviando un correo a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

¿Cómo operan los delinciuentes para estafar en tandas, rifas y apuestas en línea?

De acuerdo con la SSC de CDMX, los ciberdelincuentes utilizan sitios web falsos, phishing y estafas en línea como tandas, préstamos, rifas y apuestas.

Una forma de delinquir copiar diseños de páginas oficiales, utilizan logotipos y colores similares, e incluso generan testimonios falsos para aparentar autenticidad y así sustraer información personal y cometer delitos financieros.

Los fraudes en tandas y préstamos en línea suelen ocurrir cuando personas o páginas supuestamente reales, ofrecen financiamiento rápido o acceso a grupos de ahorro colectivos, y solicitan pagos anticipados o datos bancarios bajo promesas de beneficios inmediatos.

En caso de las rifas y apuestas en sitios web y redes sociales, ofrecen premios, boletos o participaciones con altas probabilidades de ganancia y solicitan depósitos o información personal.

