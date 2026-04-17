¡Vecinos hacen justicia! Intento de linchamiento en Cuajimalpa por sujeto acusado de abuso sexual

Un supuesto intento de linchamiento se registró esta noche en la Ciudad de México (CDMX) en contra de un sujeto acusado de abuso sexual en contra de la hija de su pareja en la alcaldía Cuajimalpa.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) refiere que los hechos ocurrieron en la calle San Silvestre, de la colonia Loma del Padre, donde los vecinos habían retenido al probable agresor.

Mujer acusó a su pareja de abusar de su hija en Cuajimalpa

Policías capitalinos arribaron al lugar tras recibir el reporte de una retención ciudadana. Cuando llegaron, una mujer señaló a su pareja sentimental como probable responsable de abusar sexualmente de su hija, por lo que los vecinos intervinieron para evitar que el sujeto escapara.

Oficiales de la Policía Auxiliar y sectoriales resguardaron a la denunciante y a su hija para trasladarlas ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para presentar su denuncia formal.

Debido a la tensión de lo ocurrido y por el enojo de los vecinos, las autoridades iniciaron una negociación con los pobladores para llevarlo ante las autoridades al probable responsable.

Una mujer pidió ayuda a sus vecinos en Cuajimalpa, ¡dijo que su pareja abusó de su hija!



La policía protegió a la mamá y a la hija, y las llevó al MP para que pusieran la denuncia.



Los vecinos querían tomar la justicia en sus propias manos.



La policía logró llevar al MP al… pic.twitter.com/oX9HbSWxRk — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 17, 2026

Video evidenció acoso a menor en la alcaldía Coyoacán

En marzo pasado de dio a conocer un caso de acoso sexual a una menor cuando se encontraba acompañada de su abuelita afuera del Instituto Nacional de Pediatría, en la alcaldía Coyoacán, cuando estaban en una tienda.

Cámaras de seguridad captaron los hechos ocurridos el martes 3 de marzo, en las avenidas del Imán e Insurgentes Sur. Sin embargo, cuando la señora estaba comprando con su nieta a un lado, un sujeto se acercó a la niña, quien expresó el hombre la tocó de manera inapropiada.

Un joven en la tienda intervino y pidió ayuda a un vecino para llamar a la policía. El agresor identificado como Rodolfo "N" de 25 años de edad, fue golpeado por vecinos.

Una vez que policías de la CDMX llegaron lo detuvieron y pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, pero se supo que el sujeto contaba con un ingreso al sistema penitenciario por el delito de robo calificado en el año 2021.