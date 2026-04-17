¡Justicia! Encarcelan a Carlos Edmundo “N” por asesinato de su hijastro de 8 años en Ecatepec

Carlos Edmundo “N”, sujeto acusado de matar a su hijastro de 8 años en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), finalmente fue encarcelado por el delito de homicidio en agravio del menor el 9 de abril pasado.

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) señala que el pequeño se encontraba al interior de un domicilio ubicado en la colonia San Martín de Porres, en compañía de Carlos Edmundo “N”, quien era pareja de su madre.

Padrastro de niño asesinado estaba drogado cuando lo atacó

El hombre al parecer se encontraba bajo los influjos de narcóticos y habría agredido físicamente a la víctima, para después tomar un objeto punzocortante con el que lo lesionó en varias ocasiones, provocándole la muerte.

"Un individuo identificado como Carlos Edmundo “N” fue vinculado a proceso, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su posible participación en el delito de homicidio en agravio de un menor de edad en el municipio de Ecatepec", informó la institución.

Vecinos golpearon a padrastro acusado de matar a niño en Ecatepec

Vecinos de la calle Francisco I. Madero, donde ocurrió la agresión, se percataron de estos hechos y retuvieron y golpearon a este sujeto para que no escapara, pero después llegaron policías municipales para arrestarlo.

"Estaba gritando la muchacha y todo, pero después una de mis sobrinas fue a ver y dicen que su padrastro había degollado al niño porque siempre andaba tomado, pero creo que estaba drogado y por eso lo hizo", relató una vecina bajo anonimato a Azteca Noticias.

Carlos Eduardo “N” tras ser detenido fue presentado ante el Agente del Ministerio Público y después ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Ecatepec.

Un juez determinó su vinculación a proceso, con medida cautelar de prisión preventiva y plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.

Agreden a niño de 4 años sin motivo alguno en CDMX

Al día siguiente, pero al poniente de la Ciudad de México (CDMX), un sujeto agredió con un cuchillo a un menor de apenas 4 años de edad sin motivo alguno.

Los hechos ocurrieron en las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, en la colonia Santa Fe.

De acuerdo con las personas en el sitio, el sujeto hirió al menor de edad en la cabeza con un cuchillo, por lo que al percatarse de la situación, defendieron al pequeño, retuvieron al probable responsable y lo ataron al poste para evitar que escapara.

Paramédicos valoraron al niño con probable fractura de cráneo y lo trasladaron a un hospital.

Luego un helicóptero de la policía lo llevó al estacionamiento de una tienda departamental en la calzada Legaria, para que siguiera su camino vía terrestre al Hospital Pediátrico de Legaria, de donde fue dado de alta.

El presunto responsable dijo llamarse Jordan "N", de 23 años, y también fue llevado a un hospital, bajo custodia policial debido a una herida cortante en la cabeza, golpes contusos y heridas en diferentes partes del cuerpo.

